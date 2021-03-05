Депутаты направили в КС представление об отмене назначения Шкарлета министром образования, - Совсун

Во время голосования за Шкарлета зафиксировали "кнопкодавство".

Депутаты направили в КС представление об отмене назначения Шкарлета министром образования, - Совсун
Фото: zn.ua

Народные депутаты направили в Конституционный Суд представление об отмене решения Верховной Рады о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки в связи с неперсональным голосованием парламентариев.

Об этом сообщила заместитель главы партии "Голос" Инна Совсун.

"Мы направили представление в Конституционный Суд, подписались 46 депутатов от фракций "Голос" и "Европейская солидарность", а также несколько мажоритарщиков, которые являются внефракционными. Депутаты из других фракций, в частности от "Слуги народа", отказались подписывать его, но это не критично, потому что 46 подписей вполне достаточно", - рассказала депутат агентству "Интерфакс-Украина".

На уточняющий вопрос, когда именно депутаты отправили это представление в КС, Совсун сообщила, что это произошло "вчера или позавчера".

Ранее пресс-служба партии "Голос" сообщила, что Офис генпрокурора Украины по заявлению партии открыл уголовное дело о кнопкодавстве во время голосования за министра образования и науки Сергея Шкарлета.

"Это уголовное преступление, предусмотренное статьей 364-2 Уголовного кодекса Украины. Расследование этого преступления поручено провести Государственному бюро расследований. Переданные Офису генпрокурора материалы свидетельствуют о том, что карта депутата от "ОПЗЖ" Григория Суркиса проголосовала "за", хотя его не было в зале Верховной Рады", - отмечалось в сообщении.

На днях нардепов "Голоса" пригласили в ГБР по делу о возможном "кнопкодавстве" за назначение Шкарлета. В качестве свидетелей вызвали Инну Совсун, Ярослава Железняка, Наталью Пипу и Ольгу Стефанишину.

Напомним, что Шкарлет был назначен минимальным количеством голосов, то есть каждый голос был решающим. После этого фракция "Голос" заявила о кнопкодавстве. Как сообщил депутат от фракции Ярослав Железняк, известно как минимум о четырех случаях неперсонального голосования.

На фоне скандала с назначением Шкарлета в Раде наконец включили сенсорную систему, которая предотвращает кнопкодавство.

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