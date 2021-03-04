НАБУ открыло для ознакомления материалы дела нардепа Юрченко

Его и посредника подозревают в получении взятки.

3 марта детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили народному депутату Александру Юрченко и его посреднику в получении неправомерной выгоды о том, что материалы дела открыли для ознакомления.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Действия народного депутата квалифицированы по ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 и ч. 4 ст. 369 УК, а его посредника - ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК.

Летом 2020 года НАБУ получило информацию о существовании организованной группы, участники которой получают неправомерную выгоду за использование законных полномочий народных депутатов. Для установления всех участников группировки НАБУ разработало специальную операцию и включило в ее состав детектива "под прикрытием".

"В рамках указанной спецоперации детектив «под прикрытием» выполнял роль представителя иностранной промышленной компании. Познакомившись с одним из участников группировки, детектив сообщил ему, что условием инвестирования в Украине является принятие ряда законодательных инициатив о предоставлении предприятиям, осуществляющим утилизацию мусора, «зеленого тарифа» на продажу электроэнергии и иного нормативного регулирования деятельности предприятия", - рассказали в НАБУ.

По данным следствия, после этого участник преступления познакомил детектива с народным депутатом. Во время последующих встреч тот попросил передать ему через посредника $13 тыс. за внесение предложений в проект закона "Об управлении отходами" и в дальнейшем еще $200 тыс. для подкупа народных депутатов - членов соответствующего Комитета Верховной Рады.

В начале августа детектив «под прикрытием» передал первую часть взятки посреднику. 26-27 августа соучастники планировали получить следующую часть средств. Однако НАБУ было вынуждено прекратить дальнейшее выполнение спецзадания, поскольку участники преступления были проинформированы о документировании их деятельности.

Посреднику в передаче неправомерной выгоды (неофициальному помощнику нардепа) НАБУ и САП сообщили о подозрении 10 сентября 2020 года (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины). Самому же нардепу позже - 17 сентября, после подписания подозрения Генеральным прокурором.

Расследование уголовного производства продолжалось с августа 2020 года.

Напомним, 15 сентября ВАКС арестовал помощника Юрченко с альтернативой залога в 1,5 миллиона гривен. Он внес залог и вышел из СИЗО уже на следующий день.

17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение и ходатайство об аресте Юрченко. В Раде официально объявили об исключении его из фракции "Слуга народа". В Офисе президента сообщили, что Юрченко "потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады".