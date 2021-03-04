Украина выходит из соглашения СНГ по сотовой связи

Кабмин одобрил соответствующий проект закона на заседании 3 марта.

Украина выходит из соглашения СНГ по сотовой связи
Фото: tsn.ua

Кабинет министров рассмотрел и одобрил проект закона "О выходе из Соглашения о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи" и проект соответствующего распоряжения правительства.

Проектом закона предлагается прекратить для Украины действие этого соглашения, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан.

Он отметил, что соглашение о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи определяет договоренности по обеспечению сотрудничества стран-участниц СНГ в сфере развития систем сотовой подвижной связи, совершенствование межгосударственного рынка услуг и последовательной реализации Соглашения о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи от 9 октября 1992 года.

"За период, прошедший со времени подписания Соглашения, оно не получило для Украины практической реализации, сотрудничество и любые контакты с исполнительными органами СНГ по вопросам реализации по объективным причинам не происходит", - пояснил Василий Мокан.

Представитель правительства в Раде добавил, что, исходя из национальных интересов, сотрудничество Украины со странами-участницами СНГ в сфере телекоммуникаций сегодня может осуществляться на основании двусторонних и многосторонних международных договоров, в частности, заключенных в рамках специализированного учреждения ООН - Международного союза электросвязи.

Как сообщалось, ранее в феврале Украина вышла из соглашения СНГ в области почтовой и электрической связи.

Украина вышла уже из многих соглашений в рамках СНГ. В частности, в декабре Кабмин поддержал выход Украины из Горной хартии государств - участников СНГ, из Соглашения о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики СНГ, Соглашения об основных принципах сотрудничества в области мирного использования атомной энергии и других.

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