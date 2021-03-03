Глава НАПК направил в суд протоколы на Тупицкого

Теперь НАПК ожидает от суда сообщения о времени и датах судебных заседаний, на которых будет рассматриваться дело.

Глава НАПК направил в суд протоколы на Тупицкого
Фото: Макс Требухов

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков направил в суд два протокола об административном нарушении в отношении бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Глава НАПК Александр Новиков направил в Голосеевский районный суд города Киева два протокола об административном правонарушении Александра Тупицкого, до 29.12.2020 занимавшего должность Главы Конституционного Суда Украины", - говорится в сообщении.

В НАПК напомнили, что указанные протоколы Новиков составил 8 февраля. Они касаются признаков конфликта интересов при принятии решения о неконституционности е-декларирования и умышленного неуказания в декларации участка, расположенного в Крыму. Ответственность за эти нарушения предусмотрена ч. 4 ст. 172-6 (Нарушение требований финансового контроля) и ч. 2 ст. 172-7 (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Теперь НАПК ожидает от суда сообщения о времени и датах судебных заседаний, на которых будет рассматриваться дело.

Напомним, что в конце декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца. Причиной стало подозрение в совершении Тупицким уголовного преступления.

В КСУ заявили, что Зеленский вышел за пределы своих полномочий, призвали отменить указ и пригрозили президенту уголовной ответственностью. В Офисе генпрокурора утверждают, что отстранение Тупицкого законно.

Тупицкий отказывается признавать себя подозреваемым по формальным причинам.

26 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого с должности судьи КС еще на месяц. Тот во второй раз обжаловал в Верховном Суде указ Зеленского об отстранении.

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