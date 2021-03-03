Модератор ОБСЕ давил, чтобы на ТКГ рассматривали "план ОРДЛО", - Гармаш

"Хотя ОРДЛО не является членом ТКГ, и это - прямое нарушение Минских соглашений".

Модератор ОБСЕ давил, чтобы на ТКГ рассматривали "план ОРДЛО", - Гармаш
Фото: facebook.com/sergiy.garmash

Журналист Сергей Гармаш, консультирующий украинскую делегацию Трехсторонней контактной группы по Донбассу как представитель ОРДЛО от Донецкой области, рассказал, что так называемые "общественные советники" ОРДЛО выступили на заседании ТКГ со своим "планом действия".

Об этом он написал в фейсбуке.

По словам Гармаша, представитель ОБСЕ Пьер Морель настаивал на том, чтоб этот "план" рассмотреть. Гармаш при этом отметил, что представители ЛДНР не являются членами Трехсторонней контактной группы, поэтому их учась в заседании станет нарушением Минских соглашений.

"В Минском процессе «прорыв»! Сегодня на заседании рабочей группы по политическим вопросам заговорила сначала «эксперт» ОРДО Майя Пирогова, потом и «эксперты» из Луганска. До этого четыре заседания «эксперты ОРДЛО» присутствовали, но молчали. И вот они заговорили! Вначале было слово... За все время сегодняшних консультаций ( а я ушёл минут за 10 до окончания этого фарса) представитель РоSSии говорил секунд 30. В основном вещал модератор от ОБСЕ посол Морель. Даже больше, чем земляки с роSSийскими паспортами. Давил, чтоб мы обсуждали План ОРДЛО. Хотя ОРДЛО не член ТКГ и это прямое нарушение Минских соглашений", - написал Гармаш в фейсбуке.

Напомним, на заседании политической подгруппы ТКГ 19 января Украина предложила разработать единый "План совместных шагов" по Донбассу. Отмечалось, что в нем должны быть учтены предложения всех сторон. Оккупированный Донбасс с 9 июня 2020 года на заседаниях политической подгруппы в ТКГ представляют журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш.

После прошедшего заседания Гармаш заявлял, что не исключает своего выхода из состава делегации в ТКГ, поскольку, по его словам, уже на третьем заседании присутствуют "какие-то общественные эксперты, представляющие непонятно кого".

В январе он сообщал, что ОБСЕ допустила на заседание ТКГ "общественных советников" ОРДЛО. Тогда Гармаш отметил, что координатор подгруппы от ОБСЕ Пьер Морель "не смог ответить на вопрос украинской делегации о том, кто эти люди, присутствующие на заседании, сказав, что на переговорах не принято затрагивать вопрос о статусе участников".

В ОБСЕ заявляли, что переговоры политической подгруппы ТКГ по Донбассу пробуксовывают с августа 2020 года.

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