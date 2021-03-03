Минкультуры обратилось в Фонд госимущества о передаче себе Гостиного двора

Министерство культуры и информационной политики обратилось в Фонд государственного имущества о передаче себе в распоряжение Гостиного двора в Киеве .

Глава министерства Александр Ткаченко в Telegram пояснил, что Минкульт просит у городской власти "для сохранения объекта принять взвешенное государственное решение и согласовать такую передачу Гостиного двора от Фонда госимущества в сферу управления министерства".

Гостиный двор имеет статус местной достопримечательности, поэтому КГГА обладает полномочиями согласования передачи.

Министр заявил об опасениях, что на месте Гостиного двора построят новый ТРЦ. Также он отметил, что КГГА не предоставила концепцию восстановления Гостиного двора, а министерство "за достаточно короткий период успело рассмотреть несколько версий для культурного пространства в рамках восстановления Гостиного Двора: как Музея современного искусства, так и культурно-креативного хаба".

"Информируем, что во время переговоров с общественностью и активистами было принято решение о реализации Музея современного искусства в рамках более мобильного помещения. Идея продолжает разрабатываться и в ближайшее время вместе с общественными активистами будет представлена публично, в том числе и с озвучиванием локации, где будет создан музей", - отметил Ткаченко.

Ткаченко ожидает от КГГА положительного ответа, после чего Минкультуры собирается начать две параллельные процедуры: обращение в суд по поводу незаконного нахождения охраны предыдущих владельцев на территории памятника и немедленного их выселения и финализация концепции Гостиного Двора с общественностью, а также ее публичная презентация.

"Позиция МКИП - изменить статус памятника с местного значения на национальный, но это возможно только в сотрудничестве города и государства. Мы к этому открыты. Министерство предложило городу реальный шанс спасти Гостиный Двор. Поэтому КГГА не надо медлить и нужно начать действовать в интересах горожан и гостей столицы", - высказался Ткаченко.

Напомним, что в феврале 2020 года Киевсовет проголосовал за использование Гостиного двора как учреждения культуры.

С 1994 года расположенный в центре Киева Гостиный двор был в аренде "Укрреставрации". По условиям договора, арендатор взял на себя полную ответственность за сохранение памятника архитектуры и содержание здания в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии. Несмотря на это, региональное отделение Фонда госимущества Киева неоднократно устанавливало факты существенного нарушения арендатором условий договора, в частности, ухудшение состояния объекта аренды.

В 2011 году в Киеве началось активное движение за сохранение здания. Активисты образовали сквот внутри, проводили культурные мероприятия, приглашали общественность. Спустя три месяца активной деятельности активистов избили и выгнали, но они через суды добились запрета на строительство.

15 декабря 2015 года "Укрреставрация" согласилась законсервировать здание Гостиного двора, а 22 декабря Кабинет министров поддержал решение суда о признании его памятником архитектуры.

Сейчас владельцем Гостиного двора формально является Фонд госимущества, но здание до сих пор фактически находится на балансе застройщика. Подробнее читайте об этом в материале LB.ua "Гостиный двор. История позорной бездеятельности".

В январе 2021 года экс-нардеп, советник Кличко Игорь Луценко сообщил, что Александр Ткаченко хочет вернуть Гостиный двор в управление Минкультуры и создать там Музей современного искусства.

11 февраля депутаты Киевсовета приняли обращение к правительству о передаче Гостиного двора в коммунальную собственность территориальной общины столицы. Кличко отметил, что город готов осуществить реконструкцию Гостиного двора, создать в нем общественное пространство, музей Киева , разместить другие экспозиции, которые уже обсуждались с общественностью, с Киево-Могилянской академией.