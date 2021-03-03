Зеленский поехал с рабочим визитом на Донбасс

Президент Украины и президент Европейского совета ознакомятся с оперативной ситуацией в зоне проведения ООС.

Зеленский поехал с рабочим визитом на Донбасс
Архівне фото
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку в зону проведения операции Объединенных сил в Луганской области.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что во время поездки Зеленский встретится с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Вместе они обратятся к участникам Всеукраинского форума "Украина 30" в формате видеовключения.

"Также Президент Украины и Президент Европейского совета ознакомятся с оперативной ситуацией в зоне проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня президент Европейского совета Шарль Мишель начал двухдневный визит в Украину. Сегодня он посетит Донбасс, а завтра, 3 марта, - встретится с представителями антикоррупционных институций. Также он намерен осуществить визит в центр вакцинации.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Молдова начала вакцинацию от коронавирусаМолдова начала вакцинацию от коронавируса
ЕСПЧ принял жалобу от отца погибшего на Донбассе бойцаЕСПЧ принял жалобу от отца погибшего на Донбассе бойца
Аксенов и Константинов получили подозрение в нарушении законов и обычаев войныАксенов и Константинов получили подозрение в нарушении законов и обычаев войны
Минздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививокМинздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививок
Сотрудники "112", NewsOne и ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого"Сотрудники "112", NewsOne и ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого"
Блок рекламы


Похожие новости
За сутки оккупанты семь раз открывали огонь на ДонбассеЗа сутки оккупанты семь раз открывали огонь на Донбассе
Зеленский подписал закон об оказании помощи по частичной безработице на период карантинаЗеленский подписал закон об оказании помощи по частичной безработице на период карантина
Оккупанты трижды нарушили режим тишины на Донбассе, ВСУ открывали огоньОккупанты трижды нарушили режим тишины на Донбассе, ВСУ открывали огонь
Зеленский подписал закон об усилении ответственности за нарушение требований пожарной безопасностиЗеленский подписал закон об усилении ответственности за нарушение требований пожарной безопасности
Зеленский предполагает, что после коронавируса в Украине будут еще эпидемииЗеленский предполагает, что после коронавируса в Украине будут еще эпидемии
Зеленский ввел в действие решение СНБО о бессрочных санкциях в отношении 10 чиновников времен ЯнуковичаЗеленский ввел в действие решение СНБО о бессрочных санкциях в отношении 10 чиновников времен Януковича
СБУ открыла более 22 тыс. уголовных дел за преступления против Украины во время оккупации Крыма и Донбасса
РоSSия наконец пропустила гуманитарную помощь на оккупированные территории ДонбассаРоSSия наконец пропустила гуманитарную помощь на оккупированные территории Донбасса
Зеленский анонсировал создание "суда в смартфоне"Зеленский анонсировал создание "суда в смартфоне"
В СЦКК заявили о попытках РФ легитимизировать привлечение роSSийских миротворцев на ДонбассВ СЦКК заявили о попытках РФ легитимизировать привлечение роSSийских миротворцев на Донбасс
Последние новости
Подгружаем последние новости