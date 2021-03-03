Зеленский поехал с рабочим визитом на Донбасс

Президент Украины и президент Европейского совета ознакомятся с оперативной ситуацией в зоне проведения ООС.

Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку в зону проведения операции Объединенных сил в Луганской области.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что во время поездки Зеленский встретится с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Вместе они обратятся к участникам Всеукраинского форума "Украина 30" в формате видеовключения.

"Также Президент Украины и Президент Европейского совета ознакомятся с оперативной ситуацией в зоне проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня президент Европейского совета Шарль Мишель начал двухдневный визит в Украину. Сегодня он посетит Донбасс, а завтра, 3 марта, - встретится с представителями антикоррупционных институций. Также он намерен осуществить визит в центр вакцинации.