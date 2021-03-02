Минздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививок

Им будут колоть дозы, которые в противном случае должны были бы утилизировать.

Министерство здравоохранения разрешило вакцинировать от коронавируса общественных деятелей, спортсменов, деятелей культуры, лидеров религиозных общин вне очереди. Это будут делать с двойной целью: чтобы популяризировать прививки и чтобы не приходилось утилизировать неиспользованные дозы.

Об этом говорится в приказе министра Максима Степанова от 1 марта.

"Вакцину Covishield/AstraZeneca поставляют в Украину в многодозных флаконах. Каждый флакон вакцины Covishield/AstraZeneca содержит 10 доз препарата. После вскрытия флакона вакцина должна быть использована в течение 6 часов, сколько и продолжается одна сессия мобильной выездной бригады. Повторное замораживание уже открытого флакона или использования его после 6 часов с момента открытия запрещено. В таких случаях неиспользованные дозы вакцины должны быть утилизированы", - пояснили в Центре общественного здоровья.

Такие неиспользованные дозы из открытых флаконов можно будет использовать для людей вне очереди при трех условиях:

зафиксирован отказ от вакцинации среди тех людей, которые предварительно давали согласие на прививку;

обнаружены противопоказания к вакцинации у тех, кто пришел на сессию вакцинации;

количество людей, которые прививаются в день работы мобильной бригады, недостаточно для полного использования (10 доз из одного флакона) всех открытых флаконов с вакциной.

Напомним, что в Украине вакцинировали против коронавируса 5 905 человек (за последние сутки - 1764). Среди них - министр здравоохранения Максим Степанов.