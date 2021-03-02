За сутки оккупанты семь раз открывали огонь на Донбассе
Девять бойцов получили ранения в результате взрыва.
За прошедшие сутки, 1 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РоSSийской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Водяного, что на Приазовье, оккупанты открывали прицельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а около Павлополя и Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов. Кроме того, вблизи Красногоровки захватчики обстреливали наши позиции из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Невельского оккупанты вели огонь в направлении наших позиций из стрелкового оружия.
Неподалеку Павлополя в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил боевое ранение, еще восемь воинов - боевые травмирования. Защитников доставили в лечебное учреждение, где им оказывают надлежащую медицинскую помощь военные врачи. Обстоятельства выясняются.
Неподалеку Богдановки роSSийско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел украинских позиций из автоматического станкового и ручных противотанковых гранатометов.
В районе ответственности группировки "Север", вблизи населенного пункта Луганское, вооруженные формирования РФ дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
На обстрелы противника наши воины открывали огонь.
"Основной целью действий роSSийско-оккупационных войск остается провоцирование Вооруженных Сил Украины на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня. В некоторых случаях противник обстреливал наши позиции одновременно с запросом на тишину, якобы из-за обстрела со стороны ВСУ", - отметили в штабе.
Указывается. что боевики и далее препятствуют работе СММ ОБСЕ. Так, 28 февраля мини БПЛА миссии испытал влияние (глушение сигнала) вблизи населенного пункта Ясиноватая. Во время патрулирования неподконтрольных правительству Украины территорий СММ ОБСЕ зафиксировала 12 единиц вооружения и военной техники, которые размещены с нарушениями установленных линий отвода, и 16 единиц ВВТ по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения.
Украинская сторона СЦКК в очередной раз фиксирует нарушение вооруженными формированиями РФ требований о запрете проведения инженерных работ в районе линии соприкосновения. Вблизи населенного пункта Троицкое вооруженные формирования РФ продолжают дооборудовать существующие и строят новые укрепления в направлении позиций ВСУ. Учитывая это, украинская сторона СЦКК обратилась к представителям ОБСЕ с просьбой провести мониторинг указанных районов и призвать представителей ОРДЛО немедленно прекратить работы.
По состоянию на 7:00 утра 2 марта обстрелов не зафиксировано.
Напомним, в течение 28 февраля в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов погиб украинский военный.
27 февраля возле Луганского украинский военный подорвался на противопехотной мине.
26 февраля рядом с Водяным в результате обстрела шесть военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое воинов - боевые травмирования. Еще один украинский защитник получил пулевое ранение вблизи Марьинки и Лебединского. Неподалеку Невельского в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве военный получил осколочные ранения.