За сутки оккупанты семь раз открывали огонь на Донбассе

За прошедшие сутки, 1 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РоSSийской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Водяного, что на Приазовье, оккупанты открывали прицельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а около Павлополя и Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов. Кроме того, вблизи Красногоровки захватчики обстреливали наши позиции из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Невельского оккупанты вели огонь в направлении наших позиций из стрелкового оружия.

Неподалеку Павлополя в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил боевое ранение, еще восемь воинов - боевые травмирования. Защитников доставили в лечебное учреждение, где им оказывают надлежащую медицинскую помощь военные врачи. Обстоятельства выясняются.

Неподалеку Богдановки роSSийско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел украинских позиций из автоматического станкового и ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности группировки "Север", вблизи населенного пункта Луганское, вооруженные формирования РФ дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

На обстрелы противника наши воины открывали огонь.

"Основной целью действий роSSийско-оккупационных войск остается провоцирование Вооруженных Сил Украины на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня. В некоторых случаях противник обстреливал наши позиции одновременно с запросом на тишину, якобы из-за обстрела со стороны ВСУ", - отметили в штабе.

Указывается. что боевики и далее препятствуют работе СММ ОБСЕ . Так, 28 февраля мини БПЛА миссии испытал влияние (глушение сигнала) вблизи населенного пункта Ясиноватая. Во время патрулирования неподконтрольных правительству Украины территорий СММ ОБСЕ зафиксировала 12 единиц вооружения и военной техники, которые размещены с нарушениями установленных линий отвода, и 16 единиц ВВТ по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения.

Украинская сторона СЦКК в очередной раз фиксирует нарушение вооруженными формированиями РФ требований о запрете проведения инженерных работ в районе линии соприкосновения. Вблизи населенного пункта Троицкое вооруженные формирования РФ продолжают дооборудовать существующие и строят новые укрепления в направлении позиций ВСУ. Учитывая это, украинская сторона СЦКК обратилась к представителям ОБСЕ с просьбой провести мониторинг указанных районов и призвать представителей ОРДЛО немедленно прекратить работы.

По состоянию на 7:00 утра 2 марта обстрелов не зафиксировано.

Напомним, в течение 28 февраля в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов погиб украинский военный.

27 февраля возле Луганского украинский военный подорвался на противопехотной мине.

26 февраля рядом с Водяным в результате обстрела шесть военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое воинов - боевые травмирования. Еще один украинский защитник получил пулевое ранение вблизи Марьинки и Лебединского. Неподалеку Невельского в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве военный получил осколочные ранения.