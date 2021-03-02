Аваков о деле Стерненко: "Не надо называть революционерами тех, кто придумал себе образ бунтаря"

По мнению Авакова, в Украине настоящих героев пытаются подменить искусственно созданными.

Аваков о деле Стерненко: "Не надо называть революционерами тех, кто придумал себе образ бунтаря"
Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что осужденный на 7 лет активист Сергей Стерненко не является героем, а только придумал себе образ бунтаря.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "1+1".

По мнению Авакова, в Украине настоящих героев пытаются подменить искусственно созданными.

"Не надо называть революционерами тех, кто придумал себе образ бунтаря. Если говорим о том же Стерненко ... в чем же его героизм? Может, он на фронте был? Может, он в самые тяжелые моменты на Майдане в 2014 году был? Нет. Он появился на самом финише Майдана. Он отличился при различных протестах с острой критикой. Или у него есть опыт каких хороших свершений? Я не хочу верить лозунгам и не хочу верить маскам и мифам, я хочу видеть конкретику", - сказал Аваков.

Напомним, Приморский районный суд Одессы 23 февраля приговорил Сергея Стерненко к семи годам и трем месяцам по делу по обвинению в похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области от пророSSийской партии "Родина" Сергея Щербича. По словам самого Щербича, его похитили и пытали, требуя от него отказаться от еще неполученного депутатского мандата. Сергей Стерненко считает свое дело политически мотивированным.

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