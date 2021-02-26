СБУ изучает записи разговора Суркова и Медведчука

На записи собеседники, среди прочего, обсуждают поставки воды в оккупированный Крым и обмен пленными.

СБУ изучает записи разговора Суркова и Медведчука
Фото: pravda.com.ua

Служба безопасности Украины тщательно изучает обнародованные СМИ аудиозаписи разговора бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова и сопредседателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука на предмет наявности в действиях собеседников признаков уголовного преступления. Об этом "Укринформу" сообщили в пресс-службе СБУ.

"Данные записи тщательно изучаются следственным и оперативным подразделениями СБУ о наличии в действиях собеседников признаков уголовного преступления", - сообщили в СБУ.

Фото: Цензор.net

Ранее Цензор.НЕТ обнародовал запись, на которой, как утверждает издание, Сурков и Медведчук обсуждали поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе. Запись датирована 2014 годом.

На записи собеседники, среди прочего, обсуждают поставки воды в оккупированный Крым и обмен пленными.

В частности Медведчук и Сурков говорят о схеме поставок электроэнергии, в которой задействованы роSSийская "Интер РАО" и ее структуры на оккупированном полуострове.

Кроме того, они обсуждают обмен пленными. Говорится о разночтениях в количестве пленных. Сурков называет пророSSийских террористов на Донбассе "эти наши там подопечные" и обещает помочь с обменом.

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