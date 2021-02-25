Повышение в должности он получил за участие в боевых действиях по оккупации Украины.

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника одному из бывших главарей "ЛНР" Сергею Кузовлёву.

Об этом сообщает "Информационное сопротивление".

Кузовлёв известен как командующий роSSийскими оккупационными войсками на территории ОРДЛО в период 2014-2015 годов, а именно 2 АК в Луганске, и был известен как Игнатов Сергей Юрьевич, "Тамбов", "Игнатов". За участие в боевых действиях по оккупации Украины Кузовлёв получил повышение в должности.

С июля 2015 по август 2016 года Кузовлёв занимал должность командующего 20-й армии (Воронеж) Западного ВО (Санкт-Петербург) ВС РФ , затем он стал командующим 58-й армии (Владикавказ) Южного ПО (Ростов-на-Дону) ВС РФ . Сейчас он является первым заместителем командующего Южного ВО ВС РФ .

Известно, что Кузовлёв принимал активное участие в обеих чеченских войнах - в 1995 и 2000 годах.