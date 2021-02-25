Суд вновь арестовал квартиры и дома бывшего главы МВД Захарченко

Имущество принадлежит иностранным компаниям, связанным с экс-чиновником.

Суд вновь арестовал квартиры и дома бывшего главы МВД Захарченко
Фото: Макс Левин

Печерский райсуд Киева наложил арест на три квартиры, четыре дома, шесть гаражей и 24 земельных участка, которые связаны с бывшим министром внутренних дел Виталием Захарченко.

Об этом в четверг, 25 февраля, сообщил Офис генерального прокурора.

Имущество принадлежит иностранным компаниям, связанным с Захарченко.

Арест наложен в уголовном производстве, касающемся финансирования Захарченко преступной организации, созданной бывшим президентом Виктором Януковичем.

Дело по ч. 3 ст. 209 (отмывание), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), чч. 1, 2, 3, 4 ст. 358 (подделка), ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 (организованное уклонения от уплаты налогов) Уголовного кодекса находится в Государственном бюро расследований.

Недвижимость передали Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Ранее украинские суды уже арестовывали имущество, записанное на связанную с Захарченко нидерландскую компанию "Фонд Административное бюро LVV". В 2019 году арест был снят.

Напомним, что Захарченко министром внутренних дел в 2011-2014 годах.

После Революции достоинства он бежал из Киева в РоSSию, где получил гражданство.

В Украине Захарченко объявлен в розыск как подозреваемый в расстрелах активистов на Майдане. 15 августа 2019-го Печерский райсуд Киева заочно его арестовал.

Кроме того, Захарченко и его ближайшее окружение подозревают в отмывании 10 млрд гривен через Смартбанк. Он также занимается финансированием террористов Донбасса и антиукраинских акций.

В декабре 2020 года Печерский районный суд Киева разрешил ГБР заочно расследовать дело в отношении экс-главы МВД.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мэр Лондона получил первую прививку от ковидаМэр Лондона получил первую прививку от ковида
Экс-генпрокурор Рябошапка стал лауреатом премии Госдепа США по борьбе с коррупциейЭкс-генпрокурор Рябошапка стал лауреатом премии Госдепа США по борьбе с коррупцией
Венедиктова поручила связанному с Коломойским прокурору САП подписать подозрение Яценко, но тот отказался, - БутусовВенедиктова поручила связанному с Коломойским прокурору САП подписать подозрение Яценко, но тот отказался, - Бутусов
РоSSийские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный (обновлено)РоSSийские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный (обновлено)
Экс-глава МВД Украины Захарченко готов возглавить террористов на Донбассе, если объединятся "ДНР" и "ЛНР"Экс-глава МВД Украины Захарченко готов возглавить террористов на Донбассе, если объединятся "ДНР" и "ЛНР"
Блок рекламы


Похожие новости
ВАКС арестовал бывшего "топа" ПриватБанка, соучредителя monobank ЯценкоВАКС арестовал бывшего "топа" ПриватБанка, соучредителя monobank Яценко
Экс-глава МВД Украины Захарченко готов возглавить террористов на Донбассе, если объединятся "ДНР" и "ЛНР"Экс-глава МВД Украины Захарченко готов возглавить террористов на Донбассе, если объединятся "ДНР" и "ЛНР"
Бывшего "топа" ПриватБанка, соучредителя monobank Яценко задерживают в аэропорту Борисполь.Бывшего "топа" ПриватБанка, соучредителя monobank Яценко задерживают в аэропорту Борисполь.
На Донбассе под минометный обстрел оккупантов попали дома гражданского населения
Иран вновь призвал США отменить санкции и пообещал выполнять ядерное соглашениеИран вновь призвал США отменить санкции и пообещал выполнять ядерное соглашение
Оккупанты в Крыму арестовали шестерых крымских татарОккупанты в Крыму арестовали шестерых крымских татар
Бывшего заместителя Куницына заподозрили в незаконном отчуждении служебной квартиры в Симферополе во время оккупацииБывшего заместителя Куницына заподозрили в незаконном отчуждении служебной квартиры в Симферополе во время оккупации
Дела Майдана: суд разрешил заочное расследование в отношении экс-главы милиции КиеваДела Майдана: суд разрешил заочное расследование в отношении экс-главы милиции Киева
ФСБ в четыре утра пришла с обысками в дома крымских татарФСБ в четыре утра пришла с обысками в дома крымских татар
Полиция задержала 35-летнего киевлянина за поджог автомобиля бывшей главы КоцюбинскогоПолиция задержала 35-летнего киевлянина за поджог автомобиля бывшей главы Коцюбинского
Последние новости
Подгружаем последние новости