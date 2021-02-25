Суд вновь арестовал квартиры и дома бывшего главы МВД Захарченко

Печерский райсуд Киева наложил арест на три квартиры, четыре дома, шесть гаражей и 24 земельных участка, которые связаны с бывшим министром внутренних дел Виталием Захарченко.

Об этом в четверг, 25 февраля, сообщил Офис генерального прокурора.

Имущество принадлежит иностранным компаниям, связанным с Захарченко.

Арест наложен в уголовном производстве, касающемся финансирования Захарченко преступной организации, созданной бывшим президентом Виктором Януковичем.

Дело по ч. 3 ст. 209 (отмывание), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), чч. 1, 2, 3, 4 ст. 358 (подделка), ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 (организованное уклонения от уплаты налогов) Уголовного кодекса находится в Государственном бюро расследований.

Недвижимость передали Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Ранее украинские суды уже арестовывали имущество, записанное на связанную с Захарченко нидерландскую компанию "Фонд Административное бюро LVV". В 2019 году арест был снят.

Напомним, что Захарченко министром внутренних дел в 2011-2014 годах.

После Революции достоинства он бежал из Киева в РоSSию, где получил гражданство.

В Украине Захарченко объявлен в розыск как подозреваемый в расстрелах активистов на Майдане. 15 августа 2019-го Печерский райсуд Киева заочно его арестовал.

Кроме того, Захарченко и его ближайшее окружение подозревают в отмывании 10 млрд гривен через Смартбанк. Он также занимается финансированием террористов Донбасса и антиукраинских акций.