Под Офисом президента состоялся многотысячный митинг в поддержку Стерненко (обновлено)

Фото: Макс Требухов

У здания Офиса президента в Киеве , где проходила масштабная акция протеста из-за приговора активисту Сергею Стерненко, произошли столкновения митингующих с полицией. Среди людей распылили слезоточивый газ, также несколько раз запускали дымовые шашки.

Об этом сообщил LB.ua с места событий.

По информации полиции, во время акции задержаны 24 человека. У них отобрали объяснения, после чего отпустили. В полиции также сообщили, что во время столкновений 27 стражей порядка получили ожоги глаз, им оказывают необходимую помощь.

Около 23 часов большая часть участников акции разошлись. Часть митингующих заявила, что не собираются расходиться до утра и ожидают президента Владимира Зеленского. На субботу, 27 февраля, активисты объявили о начале бессрочной акции протеста.

Приблизительно в 21:15 волонтеры «Красного креста» сообщили, что из толпы митингующих вынесли 5 человек с травмами. Большинство из них связаны с отравлением слезоточивым газом.

Фото: ОКсана Расулова

Часть людей впереди колонны митингующих пыталась прорваться в Офис президента, но правоохранители их оттесняли.

Всего, по информации организаторов акции, у ОП собралось около 5 тыс. человек.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Протест из-за приговора Приморского суда Одессы активисту Сергею Стерненко собрался около 20 часов. Митинги в разных городах Украины начали объявлять сразу после того, как Стерненко объявили приговор - конфискация половины имущества и семилетнего лишения свободы по делу о похищении человека в 2015 году.

Перед началом митинга правоохранители выборочно осматривали вещи митингующих, после чего пропускали в здание Офиса президента.

Фото: LB.ua

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Анастасия Иванцив

Фото: Анастасия Иванцив

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Анастасия Иванцив

Фото: Анастасия Иванцив

Адвокат Стерненко Маси Найем призвал президента Зеленского отреагировать на судебный приговор активисту.

"Сейчас произошло то, чего мы боялись в последние полгода. Потому что Сергей не на свободе, радуются только пророSSийские силы. Данный приговор не о справедливости. Если Сергея посадят, нас лишат права обороняться навсегда. Будут судить всех, кто защищает Украину. мы не можем доверять решению суда, так же мы не доверяем следствию по делу о самообороне. Мы сейчас должны напомнить президенту Украины, что он должен выйти и сказать свой ответ. Отсутствие ответа - это тоже ответ. Сергей сейчас не в СИЗО и мы не знаем, где он", - сказал Найем во время акции в поддержку Стерненко под Офисом президента.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, что самого Стерненко прямо из зала суда доставили в СИЗО . Он считает дело политически мотивированным. Активиста признали виновным по всем статьям. Это незаконное хранение оружия, похищение человека (освободили от наказания по сроку давности) и нападение с целью завладения чужим имуществом.

Речь идет о деле о похищении Сергея Щербича, который в 2015 году стал местным депутатом от пророSSийской партии "Родина". Щербича похитили и пытали, требуя от него отказаться от еще неполученного депутатского мандата. Пострадавший написал заявление против Стерненко, после чего активиста, который в то время возглавлял одесский "Правый сектор", арестовали. Через несколько дней Апелляционный суд выпустил Стерненко под залог. Расследование тянулось до сих пор.