Глава МИД Литвы прибыл в Киев с рабочим визитом

Ландсбергис и Кулеба почтили память украинских героев, которые "защитили Украину и Европу от агрессии РФ".

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис прибыл в Киев и начал рабочий визит с почтения памяти погибших от роSSийской агрессии украинских защитников.

Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Рад приветствовать министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса в его первом визите в Украину. Литва - важный союзник и настоящий друг Украины, партнер в Люблинском треугольнике. Мы почтили павших украинских героев, которые защитили Украину и Европу от агрессии РФ ", - написал Кулеба в Твиттере.

Глава украинского МИД также опубликовал общие с главой МИД Литвы фото у Стены памяти павших защитников Украины возле Михайловского Златоверхого монастыря.

Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Министр иностранных дел Литвы Ландсбергис находится в Украине с рабочим визитом 23-24 февраля.