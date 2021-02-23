Глава МИД Литвы прибыл в Киев с рабочим визитом
Ландсбергис и Кулеба почтили память украинских героев, которые "защитили Украину и Европу от агрессии РФ".
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис прибыл в Киев и начал рабочий визит с почтения памяти погибших от роSSийской агрессии украинских защитников.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Рад приветствовать министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса в его первом визите в Украину. Литва - важный союзник и настоящий друг Украины, партнер в Люблинском треугольнике. Мы почтили павших украинских героев, которые защитили Украину и Европу от агрессии РФ", - написал Кулеба в Твиттере.
Глава украинского МИД также опубликовал общие с главой МИД Литвы фото у Стены памяти павших защитников Украины возле Михайловского Златоверхого монастыря.
Министр иностранных дел Литвы Ландсбергис находится в Украине с рабочим визитом 23-24 февраля.
Ранее глава МИД Литвы заявил, что не следует покупать вакцину против коронавируса у тех, кто на эти средства затем будет покупать амуницию для использования на Донбассе.