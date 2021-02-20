США депортировали в Германию 95-летнего мужчину, который был охранником в нацистском лагере

В 19-летнем возрасте он был надзирателем за заключенными.

США депортировали в Германию 95-летнего мужчину, который был охранником в нацистском лагере
Фото: USA.ine

США депортировали в Германию 95-летнего жителя Теннеси, который в годы Второй мировой войны был охранником в нацистском лагере.

Фридриха Карла Бергера выслали после того, как иммиграционный суд признал его "добровольную службу" в качестве охранника заключенных в концлагере таковой, что представляла собой "помощью в преследовании нацистам", пишет CNN.

Высылка Бергера объясняется поправкой Хольцмана, которая запрещает проживать на территории США всем, кто принимал участие в нацистских преследованиях.

Суд установил, что мужчина в 1945 году был вооруженным охранником в лагере Найенгамм. Заключенными были люди из СССР, Нидерландов и Польши, а также евреи, датчане, французы и представители других стран.

Суд постановил, что Бергер признает, что охранял заключенных от побега и не просил о том, чтобы его перевели из лагеря на другую службу.

Поверенный Бергера отказался давать комментарии по этому поводу. Сам же мужчина еще в 2020 году, когда суд не вынес окончательного решения по его делу, заявлял СМИ, что производство против него "строится на лжи". Он заявил, что тогда ему было 19 лет и ему приказали работать в лагере. Он также отрицал, что нес службу вооруженным.

Напомним, что несколько лет назад США депортировали в Германию охранника концлагеря из Коломыи Якуба Палия. Он был лишен американского гражданства, но продолжал жить в Штатах, пока суд не вынес соответствующее решение.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Глава ГМС с девушкой застряли на Занзибаре из-за поломки самолетаГлава ГМС с девушкой застряли на Занзибаре из-за поломки самолета
Умер посол Украины в КитаеУмер посол Украины в Китае
Бывший заместитель Супрун ушел из Киевской школы экономики из-за фото Милованова со ШкарлетомБывший заместитель Супрун ушел из Киевской школы экономики из-за фото Милованова со Шкарлетом
Мэр Лондона получил первую прививку от ковидаМэр Лондона получил первую прививку от ковида
Поляков попросили "сохранять здравый смысл" после ослабления карантинаПоляков попросили "сохранять здравый смысл" после ослабления карантина
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин поддержал законопроект о НАБУ, который прекратит полномочия Сытника, - МалюськаКабмин поддержал законопроект о НАБУ, который прекратит полномочия Сытника, - Малюська
МОЗ запустило онлайн-сервис для онкобольных, который поможет найти бесплатные лекарстваМОЗ запустило онлайн-сервис для онкобольных, который поможет найти бесплатные лекарства
Бывший советник Зеленского слил в СМИ разговор с Джулиани, который предшествовал скандальному звонку ТрампаБывший советник Зеленского слил в СМИ разговор с Джулиани, который предшествовал скандальному звонку Трампа
Институт нацпамяти выпустил ролик о Ханской Украине, который разрушает кремлевский миф о земле "Новороссии"Институт нацпамяти выпустил ролик о Ханской Украине, который разрушает кремлевский миф о земле "Новороссии"
На блокпосту в зоне ООС застрелили водителя автомобиля, который пытался прорваться на оккупированную территорию
ОАСК отказал Тупицкому, который просил запретить УГО не пускать его на работуОАСК отказал Тупицкому, который просил запретить УГО не пускать его на работу
Рада в первом чтении приняла закон, который позволит выезд за границу по электронным паспортамРада в первом чтении приняла закон, который позволит выезд за границу по электронным паспортам
Франция призвала Германию отказаться от "Северного потока - 2"Франция призвала Германию отказаться от "Северного потока - 2"
В Запорожье задержали анонима, который по заказу "минировал" объекты по всей Украине и за рубежомВ Запорожье задержали анонима, который по заказу "минировал" объекты по всей Украине и за рубежом
СБУ разоблачила агента спецслужб РоSSии, который должен был провоцировать "тарифный майдан" (обновлено)СБУ разоблачила агента спецслужб РоSSии, который должен был провоцировать "тарифный майдан" (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости