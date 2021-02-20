США депортировали в Германию 95-летнего мужчину, который был охранником в нацистском лагере
В 19-летнем возрасте он был надзирателем за заключенными.
США депортировали в Германию 95-летнего жителя Теннеси, который в годы Второй мировой войны был охранником в нацистском лагере.
Фридриха Карла Бергера выслали после того, как иммиграционный суд признал его "добровольную службу" в качестве охранника заключенных в концлагере таковой, что представляла собой "помощью в преследовании нацистам", пишет CNN.
Высылка Бергера объясняется поправкой Хольцмана, которая запрещает проживать на территории США всем, кто принимал участие в нацистских преследованиях.
Суд установил, что мужчина в 1945 году был вооруженным охранником в лагере Найенгамм. Заключенными были люди из СССР, Нидерландов и Польши, а также евреи, датчане, французы и представители других стран.
Суд постановил, что Бергер признает, что охранял заключенных от побега и не просил о том, чтобы его перевели из лагеря на другую службу.
Поверенный Бергера отказался давать комментарии по этому поводу. Сам же мужчина еще в 2020 году, когда суд не вынес окончательного решения по его делу, заявлял СМИ, что производство против него "строится на лжи". Он заявил, что тогда ему было 19 лет и ему приказали работать в лагере. Он также отрицал, что нес службу вооруженным.
Напомним, что несколько лет назад США депортировали в Германию охранника концлагеря из Коломыи Якуба Палия. Он был лишен американского гражданства, но продолжал жить в Штатах, пока суд не вынес соответствующее решение.