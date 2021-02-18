Ермак провел для студентов экскурсию по Офису президента

Глава ОП пригласил студентов присоединиться к участию во Всеукраинском форуме "Украина 30".

Ермак провел для студентов экскурсию по Офису президента
Фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак встретился со студентами Украинской академии лидерства в рамках Всеукраинского форума молодых государственных деятелей "София Киевская".

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

"В начале встречи студентам провели экскурсию по зданию на ул. Банковой, 11, после чего они могли в неформальной обстановке пообщаться с Андреем Ермаком и его заместителями - Игорем Жовквой и Юлией Свириденко", - говорится в сообщении.

Ермак также пригласил слушателей академии присоединиться к участию во Всеукраинском форуме "Украина 30" и предложить свой праздничный проект к 30-летию независимости Украины.

"Не бойтесь иметь самые амбициозные планы. Если ты чего-то хочешь, если есть мечта, то все зависит только от тебя. Сегодня мир абсолютно открытый, в нем множество возможностей. Хочу сказать, что я, как руководитель Офиса Президента, постоянно нахожусь в поиске лучших кадров. И после сегодняшней встречи вижу, что нам точно стоит восстановить стажировки студентов в Офисе Президента, которые были свернуты из-за ковида. Уверен, что студенты смогут привнести свежий взгляд во многие процессы, поскольку все существенные изменения происходят тогда, когда человеку не безразлично", - отметил Ермак.

Он сообщил, что после окончания карантина планируется восстановить программу стажировки в полном объеме, и студенты смогут приобщиться к работе Офиса президента в направлениях, которые им интересны.

Со своей стороны молодые люди спрашивали, как Ермак выбрал свою будущую профессию, какими были ожидания от работы в Офисе Президента, и как изменилась его жизнь. Интересовались также, сложно ли вести переговоры в нормандском формате, которые KPI поставил для него президент, как он себя оценивает как менеджера и тому подобное.

Напомним, в мае 2019 года новоизбранный президент Владимир Зеленский распорядился открыть свободный проход в здание своего аппарата. Раньше попасть туда можно было только через специальные КПП с охраной.

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