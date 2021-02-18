Оккупанты в Крыму арестовали шестерых крымских татар

Оккупационные "суды" в Крыму отправили под арест до 15 апреля шестерых граждан Украины, задержанных сегодня после незаконных обысков в их квартирах.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на адвокатов задержанных.

Среди фигурантов дела - Азамат Эюпов, Ленур Сейдаметов, Эрнест Ибрагимов, Олег Федоров, Тимур Ялкабов и Яшар Шихаметов.

"Киевский районный суд Симферополя вынес решение - поместить Федорова, Ибрагимова и Ялкабова под арест в СИЗО до 15 апреля", - сказал адвокат Эмиль Курбединов, который представлял на заседаниях интересы первых двух.

Аналогичные решения приняты в отношении Азамата Эюпова, Ленура Сейдаметова и Яшара Шихаметова.

Двое из шести арестованных - Ялкабов и Эюповой - проходят по части 1 статьи 205.5 УК РоSSии (организация террористической организации), остальные четверо - по части 2 той же статьи (участие в террористической организации). Речь идет об участии в религиозной организации "Хизб ут-Тахрир", которая свободно действует в Украине и большинстве стран мира, но запрещена в РоSSии. Согласно международному гуманитарному праву, РоSSия не может применять свое уголовное законодательство на оккупированных территориях.

"Они себя виновными не признают, говорят, что к ним должны применять четвертую Женевскую конвенцию 1949 года - как к гражданам Украины, говорят, что это политическое преследование", - сказал адвокат Эмиль Курбединов.

Адвокаты намерены обжаловать постановления "судов".

Напомним, в Крыму оккупационные силовики сегодня утром устроили массовые обыски в домах крымских татар в Белогорске, Бахчисарае, Симферополе, Севастополе и Советском районе. Обыски начались примерно в четыре часа 17 февраля.