Трамп призвал сменить лидера республиканского меньшинства в Сенате и назвал его "мрачной политической клячей"

При этом сенатор по делу об импичменте голосовал за оправдание бывшего президента.

Бывший президент США Дональд Трамп обозвал лидера республиканского меньшинства в Сенате, сенатора от Кентукки Митча Макконнелла "мрачной, хмурой и неулыбчивой политической клячей".

При этом Макконнелл по делу об импичменте, которое на прошлой неделе рассматривалось в Сенате, голосовал за оправдание Трампа. Впрочем, он признал, что экс-президент должен нести моральную и политическую ответственность за массовые беспорядки 6 января. Экс-президент же сказал, что сенатор "никогда не будет делать то, что нужно стране", пишет CNN.

"Митч - мрачная, насупленная и неулыбчивая политическая кляча, и если сенаторы-республиканцы собираются остаться с ним, они не победят снова", - заявил он.

Конфликт между Трампом и Макконнелом развернулся на фоне споров в Республиканской партии о том, продолжать ли ей политику Трампа.