Трамп призвал сменить лидера республиканского меньшинства в Сенате и назвал его "мрачной политической клячей"

При этом сенатор по делу об импичменте голосовал за оправдание бывшего президента.

Трамп призвал сменить лидера республиканского меньшинства в Сенате и назвал его "мрачной политической клячей"
Мітч Макконнелл
Фото: Grand photo

Бывший президент США Дональд Трамп обозвал лидера республиканского меньшинства в Сенате, сенатора от Кентукки Митча Макконнелла "мрачной, хмурой и неулыбчивой политической клячей".

При этом Макконнелл по делу об импичменте, которое на прошлой неделе рассматривалось в Сенате, голосовал за оправдание Трампа. Впрочем, он признал, что экс-президент должен нести моральную и политическую ответственность за массовые беспорядки 6 января. Экс-президент же сказал, что сенатор "никогда не будет делать то, что нужно стране", пишет CNN.

"Митч - мрачная, насупленная и неулыбчивая политическая кляча, и если сенаторы-республиканцы собираются остаться с ним, они не победят снова", - заявил он.

Конфликт между Трампом и Макконнелом развернулся на фоне споров в Республиканской партии о том, продолжать ли ей политику Трампа.

Напомним, недавно стало известно, что десятки бывших республиканских чиновников обсуждают создание новой партии, поскольку считают, что Республиканская партия не желает противостоять экс-президенту Дональду Трампу и его "попыткам подорвать демократию США".

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