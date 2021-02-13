Допрос Сытника и Калужинского отменили из-за "позднего возвращения из Брюсселя"

Допрос директора НАБУ Артема Сытника и начальника Главного подразделения детективов Андрея Калужинского отменили.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Допрос Сытника и Калужинского отменяется. Вчера поздно вечером вернулась из Брюсселя. Думала, что у меня график был насыщенный ", - написала она.

Напомним, Офис генпрокурора вызвал старшего детектива НАБУ Руслана Габриэляна, начальника Главного подразделения детективов Андрея Калужинского и директора НАБУ Артема Сытника на допрос 15 февраля в качестве свидетелей по делу заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

Дело, в котором фигурирует Татаров, касается хищения средств Нацгвардии через соглашение строительной корпорации с предоставлением НГУ более дешевого жилья для военных. Основным подозреваемым является экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась.

Татаров подозревается в предоставлении взятки в 2017 году, когда он работал на "Укрбуд". Третий подозреваемый - заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины. Последний назначил экспертизу, которая должна была установить рыночную стоимость объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева , которые были предметом обмена между НГУ и компанией-застройщиком.

Татаров начал фигурировать в деле после того, как Микитась пошел на сделку со следствием и обвинил его в преступлении.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявлял, что НАБУ располагает перепиской заместителя главы Офиса президента Украины Олега Татарова с другими фигурантами дела Максима Микитася. Речь идет о внесении недостоверных данных в экспертизу.

Эксперт Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра получил неправомерную выгоду в виде машиноместа рыночной стоимостью 250 тыс. грн, а за это он занизил стоимость жилого комплекса с 81 до 7 млн грн.