Вблизи линии разграничения на Луганщине нашли тайник с противотанковыми гранатами и боеприпасами

Схрон был устроен в коллекторном колодце возле одного из поселков Станично-Луганского района.

Служба безопасности Украины обнаружила тайник со средствами поражения вблизи линии разграничения на Луганщине.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

По предварительным данным, его в 2014 году оставили боевики для совершения диверсий на подконтрольной украинским властям территории области.

Тайник обустроен в коллекторном колодце вблизи одного из поселков Станично-Луганского района. Из него правоохранители извлекли четыре реактивных противотанковых гранаты, две ручных гранаты РГН и запалы к ним, а также более 200 патронов различного калибра.

Фото: ssu.gov.ua

Продолжаются мероприятия по установлению источников нахождения выявленных оружия и боеприпасов, а также привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, ранее сотрудники уголовного розыска полиции Донецкой области обнаружили огромный тайник с оружием в заброшенном здании на территории Приморского района Мариуполя.