СБУ задержала жителя Николаева по подозрению в сборе для РоSSии секретных данных о военных разработках

Мужчина пытался подкупить руководителя одного из научных институтов Харькова.

СБУ задержала жителя Николаева по подозрению в сборе для РоSSии секретных данных о военных разработках
Фото: gp.gov.ua

Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях и Департамент контрразведки СБУ задержали жителя Николаева, которого, как подозревают следователи, завербовала ФСБ РоSSии.

Об этом говорится на сайтах Офиса генерального прокурора и СБУ.

Задержанный якобы получил от россиян задачу собрать информацию закрытого характера о новой военной технике и программах разработок использования беспилотных летательных аппаратов.

В течение января-февраля мужчина договорился о передаче таких материалов с руководителем одного из научных институтов Харькова, занимающегося разработками с ограниченным доступом.

За информацию о тайной программе разработки приборов для поражения дронов человек предложил 10 тысяч долларов.

7 февраля после передачи аванса в 500 долларов и получения имитированных секретных материалов его задержали на вокзале Харькова.

Ему сообщили о подозрении в государственной измене по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в конце 2020 года чиновницу из Луганской области осудили за госизмену, но от уголовной ответственности освободили. Беловодский райсуд пришел к выводу, что женщина согласилась на сотрудничество с ФСБ по причине шантажа и давления.

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