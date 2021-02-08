Кабинет министров от COVID-19 смогут вакцинировать на втором этапе даже без изменений дорожной карты прививок, - Ляшко
Ранее Степанов говорил, что президента и министров смогут прививать вне очереди.
Украинские министры и президент смогут вакцинироваться от коронавируса на втором этапе вакцинации.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в рамках форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", пишет "Интерфакс-Украина".
Ляшко также сообщил, что при достаточном количестве вакцин Украины может одновременно начать несколько этапов вакцинации, а не делать это последовательно после окончания первого. Второй этап, по словам Ляшко, предусматривает вакцинацию лиц, выполняющих критические для государства функции, а это и члены правительства в том числе: "Премьер-министр и министры смогут спокойно вакцинироваться, даже без изменений дорожной карты".
Главный санитарный врач добавил, что это распространенная практика для многих стран, когда лидеры одними из первых прививаются и призывают население участвовать в вакцинации.
Напомним, что Шмыгаль после сообщения в СМИ о том, что в Украину якобы подпольно завезли вакцину для прививки "топов", сказал, что сам будет вакцинироваться за свой счет во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрированная вакцина поступит в клиники.
Однако уже 2 февраля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что его, президента Владимира Зеленского и премьера Дениса Шмыгаля могут вакцинировать против коронавируса вне очереди, чтобы популяризировать прививки и поднять доверие людей.
Сегодня Владимир Зеленский заявил, что будет вакцинироваться на втором этапе вместе с военными как верховный главнокомандующий.