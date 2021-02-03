Главного бухгалтера и кассира полиции Николаева задержали по подозрению в "откатах" и необоснованном начислении премий

Сотрудники Государственного бюро расследований в Николаеве задержали главного бухгалтера и кассира управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета Нацполиции области.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Установлено, что главбух организовала преступную схему, по которой определенным работникам полиции предназначались завышенные премии без законных на то оснований. За это работники должны были отдать оговоренную часть из начисленной премии привлеченному к преступной схеме кассиру.

5 января следователями ГБР были задокументированы факты передачи неправомерной выгоды в сумме 38 тыс. гривен кассиру, который в тот же день передал их начальнице, которая вернула ему 10 тыс. гривен. Кроме того, 2 февраля следователями задокументирован факт передачи кассиру 39 тыс. гривен, которые в тот же день он передал чиновнице.

После чего указанные лица были задержаны. Во время личного обыска начальницы неправомерная выгода была обнаружена в ее личных вещах. Сейчас решается вопрос сообщения задержанным о подозрении.

Фото: dbr.gov.ua

В прошлом году за совершение преступлений из НПУ были уволены 142 полицейских, за нарушение дисциплины - 371.

С марта этого года в Нацполиции появится инспекция по надзору за работой полицейских, которая будет наблюдать за работой всей системы Нацполиции и анализировать эффективность оказания полицейских услуг гражданам.