Более 90% украинцев поддерживают "тарифные протесты", - КМИС

За обслуживание на украинском языке высказались более 60% опрошенных.

Акции протеста против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги поддерживают более 90% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 27 января по 1 февраля.

Отвечая на вопрос, как респонденты относятся к акциям против повышения тарифов, 91,1% ответили, что они скорее или полностью их поддерживают. При этом не поддерживают 6,3%, а 2,6% затруднились ответить на вопрос.

Социологи также интересовались отношением украинцев к норме Закона Украины об обслуживании на украинском языке.

Согласно результатам исследования, 61,7% опрошенных поддерживают действующую норму об обслуживании украинском языке. Не поддерживают 34%, а еще 4,2% не определились со своим мнением.

Больше всех обслуживание на украинском поддерживают жители Запада и Центра (соответственно, 79,4% и 66,2%), меньше всего - жители Востока (38,8%, в то время как 55,8% не поддерживают). На Юге 49% поддерживают ее, а не поддерживают - 46,2%.

Как сообщалось, более 57% украинцев не готовы участвовать в каких бы то ни было акциях массового протеста. При этом доля тех, кто утверждает, что не готов участвовать в таких мероприятиях, в течение 2019-2020 годов изменилась - с 49% в 2019 году на 57% к 2020 году.

Напомним, акции против повышения тарифов, во время которых митингующие перекрывали автодороги, проходили по всей стране.