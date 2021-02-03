УПЦ МП должна официально признать своей материнской структурой РПЦ, - законопроект Резникова

"Если вы не признаете украинскую юрисдикцию, то вам нужно будет указать, кто является вашим непосредственным руководителем".

УПЦ МП должна официально признать своей материнской структурой РПЦ, - законопроект Резникова
Фото: Центр информации УПЦ

Согласно законопроекту Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий "О государственной политике переходного периода", Украинская православная церковь Московского патриархата должна будет в официальных документах закрепить, что является дочерней организацией Русской православной церкви.

Об этом в интервью LB.ua рассказал глава МинВОТ Алексей Резников. Он отметил, что УПЦ МП, как и другие религиозные структуры, должна подпадать под действие украинских законов.

"Мы считаем, что все религиозные общины должны подпадать под регуляцию украинского права. Оно должно быть унифицированным для всех. Если вы не признаете украинскую юрисдикцию, то вам нужно будет указать, кто является вашим непосредственным руководителем. Просто честно, для комфортного и безопасного существования, скажите, кто ваш начальник", - отметил вице-премьер.

В то же время он подчеркивает, что целью законопроекта является недопущение подавления в гражданских правах.

"Наша задача, чтобы никто не был подавленным в своем праве на свободу вероисповедания. Это право гарантирует наша Конституция. Ходить в тот или иной храм, синагогу - ваше право", - указал вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Напомним, что УПЦ МП - это церковь в составе Русской православной церкви, действующая на территории Украины, включая временно оккупированные территории Крыма и Донбасса. После Объединительного собора украинских православных церквей, когда канонической православной церковью в евхаристическом общении со Вселенским православием стала Православная церковь Украины (ПЦУ), статус УПЦ МП остается неопределенным.

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