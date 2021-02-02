Гончаренко предложил ввести санкции за импорт электроэнергии из Беларуси и РоSSии

Нардеп считает, что надо бороться не только с Никарагуа, но и с Россией.

Гончаренко предложил ввести санкции за импорт электроэнергии из Беларуси и РоSSии
Фото: Макс Требухов

Депутат из фракции «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко считает двойными стандартами введение санкций против Никарагуа из-за открытия консульства на территории оккупированного Крыма в то время, когда Украина параллельно покупает роSSийскую электроэнергию.

«Конечно, мы должны поддержать санкции против Никарагуа, любой другой страны, которая идет в русле роSSийской политики, роSSийских нарративов. Мы должны бороться и всему миру демонстрировать, что Крым - это Украина», - отметил Гончаренко.

«Но меня удивляет, что президент Зеленский готов бороться с Никарагуа, но почему-то не готов бороться с Россией. В то время, когда мы принимаем решение по санкциям против Никарагуа, Украина покупает роSSийскую электроэнергию. С 1 февраля мы возобновили импорт роSSийской электроэнергии. Что это?», - отметил депутат.

Он напомнил, что Европа отказалась от электроэнергии с Белорусской АЭС из-за фигуры Александра Лукашенко. Но Украина возобновила ее импорт.

«Почему мы делаем нищими украинского шахтера, украинского энергетика, украинскую промышленность для того, чтобы платить деньги роSSийскому шахтеру, роSSийскому энергетику?» - возмутился Гончаренко.

Он обратился к секретарю СНБО с требованием прекратить импорт электроэнергии из РоSSии и Беларуси.

«Немедленно введите санкции по этому поводу. Законопроект в Верховной Раде. Почему он не рассматривается? Почему рядом с санкциями по Никарагуа нет другого закона, чтобы остановить убийство собственной энергетики и работу на страну-агрессора и узурпатора Лукашенко? Этого понять нельзя», - резюмировал Алексей Гончаренко.

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