Суд обязал МОН пересмотреть учебники по истории относительно событий Революции достоинства

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск экс-главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова и обязал Министерство образования и науки пересмотреть учебник по истории Украины относительно освещения событий Революции достоинства.

Об этом говорится в решении суда от 21 января.

Сначала Портнов обратился к Минобразования с требованием пересмотреть восемь учебников для 5-11 классов по истории Украины, вышедших в свет в 2018 и 2019 годах. Также он требовал пересмотреть учебные программы, в которых есть описание событий 2013-2014 годов, в частности Революции достоинства.

МОН отклонил требование Портнова, и тогда он обратился в суд. Портнов заявил, что история с 2013 года в учебниках излагается "односторонне, с выдумыванием фактов", а также "содержит признаки искажения информации и событий, имевших место в период 2013-2014 годов, манипулирования фактами и оценками событий этого периода".

Суд признал противоправной бездеятельность МОН, когда ведомство отказалось пересмотреть учебники. Также министерство обязали пересмотреть учебники для 5-11 классов, вышедшие в 2018-2019 годах. Кроме того, МОН должно оплатить судебные издержки в размере 1 681,60 гривен. Решение суда вступит в силу, если ни одна из сторон не обратится с апелляцией.