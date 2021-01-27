"В советах РоSSии не нуждаемся", - Данилов отреагировал на заявление секретаря Совбеза РФ относительно государственного статуса

"РоSSия для нас - страна-агрессор. Мы вас сюда не звали".

"В советах РоSSии не нуждаемся", - Данилов отреагировал на заявление секретаря Совбеза РФ относительно государственного статуса
Фото: president.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал заявление секретаря Совбеза РФ Алексея Патрушева относительно государственного статуса украинского языка.

Данилов подчеркнул, что украинский язык - единственный государственный язык, статус которого закреплен в Конституции Украины, и "в советах РоSSии или любой другой страны мира по этому вопросу мы не нуждаемся".

"После оккупации украинского Крыма и развязывания войны на части территории Луганской и Донецкой областей под кураторством и при непосредственном участии роSSийских войск РоSSия для нас - страна-агрессор. Новая история взаимоотношений возможна только после полного освобождения украинских территорий, выдачи военных преступников, государственных изменников, наказания виновных в планировании и осуществлении военной агрессии против нашей страны, - только после того, как последний роSSийский солдат покинет территорию Украины. Мы вас сюда не звали", - написал секретарь СНБО в фейсбуке 26 января.

Ранее секретарь Совета безопасности РоSSии Николай Патрушев заявил, что принятие Украиной закона о государственном языке является продолжением русофобских действий местных политиков, управляемых из США.

"Последовательно отрабатывая сценарий Вашингтона по разделению единого народа РоSSии и Украины, они уже превратили некогда процветающие земли на отсталый сырьевой придаток Запада, а теперь разрушают культурно-цивилизационные основы государства", - сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ добавил, что власть Украины, принимая закон о своем государственном языке, якобы противопоставляет себя "основному населению" Украины, а также "провоцирует дополнительное напряжение в обществе, способствует развитию сепаратизма".

Напомним, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу еще 2019 года. Согласно закону, владеть государственным языком и применять закон при исполнении служебных обязанностей обязаны президент, глава Верховной Рады и его заместители, премьер-министр, все члены правительства, руководители государственных учреждений, предприятий и ведомств, государственные служащие и чиновники всех рангов, руководители и личный состав Нацполиции, судьи, адвокаты и нотариусы, руководители учебных заведений, педагоги и медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

С 16 января вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой обслуживание потребителей во всех заведениях должно вестись именно на украинском.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Путин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования НавальногоПутин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования Навального
"43 по паспорту. 30 в душе": Зеленский показал, как начался его 43-й день рождения"43 по паспорту. 30 в душе": Зеленский показал, как начался его 43-й день рождения
Директором Нацразведки США впервые станет женщинаДиректором Нацразведки США впервые станет женщина
Послы стран G7 представили дорожную карту реформ в УкраинеПослы стран G7 представили дорожную карту реформ в Украине
ЮЖМАШ ждет в ближайшее время принятия новой космической программы УкраиныЮЖМАШ ждет в ближайшее время принятия новой космической программы Украины
Блок рекламы


Похожие новости
"ЕС" лидирует в советах областей и облцентров, на втором месте "Слуга народа", - движение "Чесно""ЕС" лидирует в советах областей и облцентров, на втором месте "Слуга народа", - движение "Чесно"
Количество задержанных во время акций в поддержку Навального в РоSSии превысило 1000 человекКоличество задержанных во время акций в поддержку Навального в РоSSии превысило 1000 человек
СБУ разоблачила агента спецслужб РоSSии, который должен был провоцировать "тарифный майдан" (обновлено)СБУ разоблачила агента спецслужб РоSSии, который должен был провоцировать "тарифный майдан" (обновлено)
Заявление Кремля об отходе Украины от "Минска" - попытка оправдать собственную агрессивную политику, - МИДЗаявление Кремля об отходе Украины от "Минска" - попытка оправдать собственную агрессивную политику, - МИД
Пресс-секретаря Навального арестовали на 9 сутокПресс-секретаря Навального арестовали на 9 суток
В Москве задержали пресс-секретаря НавальногоВ Москве задержали пресс-секретаря Навального
В "Алло" отреагировали на скандал с блогершей, которая "выбрала" РоSSию на МайданеВ "Алло" отреагировали на скандал с блогершей, которая "выбрала" РоSSию на Майдане
Кандидат на пост госсекретаря США поддержал предоставление Украине летального оружияКандидат на пост госсекретаря США поддержал предоставление Украине летального оружия
Фигурант "газового дела" заявил, что во время укрытия в РоSSии ежемесячно получал от Онищенко $1000Фигурант "газового дела" заявил, что во время укрытия в РоSSии ежемесячно получал от Онищенко $1000
СБУ передала в суд дело агента РоSSии, готовившего диверсию на РовенщинеСБУ передала в суд дело агента РоSSии, готовившего диверсию на Ровенщине
Последние новости
Подгружаем последние новости