"В советах РоSSии не нуждаемся", - Данилов отреагировал на заявление секретаря Совбеза РФ относительно государственного статуса

"РоSSия для нас - страна-агрессор. Мы вас сюда не звали".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал заявление секретаря Совбеза РФ Алексея Патрушева относительно государственного статуса украинского языка.

Данилов подчеркнул, что украинский язык - единственный государственный язык, статус которого закреплен в Конституции Украины, и "в советах РоSSии или любой другой страны мира по этому вопросу мы не нуждаемся".

"После оккупации украинского Крыма и развязывания войны на части территории Луганской и Донецкой областей под кураторством и при непосредственном участии роSSийских войск РоSSия для нас - страна-агрессор. Новая история взаимоотношений возможна только после полного освобождения украинских территорий, выдачи военных преступников, государственных изменников, наказания виновных в планировании и осуществлении военной агрессии против нашей страны, - только после того, как последний роSSийский солдат покинет территорию Украины. Мы вас сюда не звали", - написал секретарь СНБО в фейсбуке 26 января.

Ранее секретарь Совета безопасности РоSSии Николай Патрушев заявил, что принятие Украиной закона о государственном языке является продолжением русофобских действий местных политиков, управляемых из США .

"Последовательно отрабатывая сценарий Вашингтона по разделению единого народа РоSSии и Украины, они уже превратили некогда процветающие земли на отсталый сырьевой придаток Запада, а теперь разрушают культурно-цивилизационные основы государства", - сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ добавил, что власть Украины, принимая закон о своем государственном языке, якобы противопоставляет себя "основному населению" Украины, а также "провоцирует дополнительное напряжение в обществе, способствует развитию сепаратизма".

Напомним, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу еще 2019 года. Согласно закону, владеть государственным языком и применять закон при исполнении служебных обязанностей обязаны президент, глава Верховной Рады и его заместители, премьер-министр, все члены правительства, руководители государственных учреждений, предприятий и ведомств, государственные служащие и чиновники всех рангов, руководители и личный состав Нацполиции, судьи, адвокаты и нотариусы, руководители учебных заведений, педагоги и медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

С 16 января вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой обслуживание потребителей во всех заведениях должно вестись именно на украинском.