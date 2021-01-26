В 2020 году Нацбанк предоставлял правоохранителям доступ к вещам и документам 134 раза

В течение 2020 года Национальный банк предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 134 раза. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Фото: tsn.ua

Кто был инициатором

Генеральная прокуратура — 11 раз;

Национальная полиция Украины — 43 раза;

Служба безопасности Украины — 10 раз;

Национальное антикоррупционное бюро Украины — 25 раз;

Государственная фискальная служба Украины — 21 раз;

Государственное бюро расследования — 24 раза.

Всего за II полугодие 2020 года Национальный банк предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 75 раз.

Активнее всего Национальный банк сотрудничал с Национальной полицией Украины.

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