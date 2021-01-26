В 2020 году Нацбанк предоставлял правоохранителям доступ к вещам и документам 134 раза

В течение 2020 года Национальный банк предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 134 раза. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В 2020 году Нацбанк предоставлял правоохранителям доступ к вещам и документам 134 раза
Фото: tsn.ua

Кто был инициатором

  • Генеральная прокуратура — 11 раз;
  • Национальная полиция Украины — 43 раза;
  • Служба безопасности Украины — 10 раз;
  • Национальное антикоррупционное бюро Украины — 25 раз;
  • Государственная фискальная служба Украины — 21 раз;
  • Государственное бюро расследования — 24 раза.

Всего за II полугодие 2020 года Национальный банк предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 75 раз.

Активнее всего Национальный банк сотрудничал с Национальной полицией Украины.

Ранее

  • Всего за 2016 годы НБУ предоставлял правоохранителям доступ к информации 608 раз.
  • В 2019 году Нацбанк 155 раз предоставлял правоохранителям доступ к вещам и документам. Наиболее активной была Генеральная прокуратура — ведомство обращалось 62 раза.

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