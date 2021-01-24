Рада не может назначить выборы мэра Харькова: не хватает документов

Не хватает двух из трех необходимых для этого документов.

Верховная Рада не может рассмотреть вопрос о назначении внеочередных выборов городского головы Харькова из-за отсутствия некоторых необходимых для этого документов.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на служебную записку Управления по связям с местными органами власти и органами местного самоуправления.

Согласно документу, профильный комитет 5 января поручил рассмотреть ходатайство секретаря горсовета Харькова Игоря Терехова о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы. Соответствующее управление дало письменный ответ в адрес главы Комитета: для рассмотрения вопроса не хватает двух документов: копии свидетельства о смерти городского головы, заверенного печатью горсовета, а также решения совета о принятии к сведению факта смерти городского головы.

"Согласно пункту 1 части одиннадцатой статьи 79 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" полномочия сельского, поселкового, городского головы прекращаются досрочно, а соответствующее лицо освобождается от должности в случае смерти - со дня принятия соответствующим советом решения, которым принимается во внимание указанный факт", - говорится в документе.

Такого решения на сессиях Харьковского горсовета не принимали. Единственное решение, принятое горсоветом после смерти мэра, касалось увековечения его памяти. На сайте мэрии городским головой значится покойный Геннадий Кернес, со смерти которого на этой неделе проходит 40 дней.

Напомним, что Геннадий Кернес победил по результатам первого тура выборов мэра Харькова. Он набрал более 50% голосов, поэтому второй тур не проводили. Во время выборов политик находился в немецкой клинике, куда был госпитализирован после перенесенного коронавируса.

9 января на первой сессии горсовета Кернеса объявили мэром без присяги. Это аргументировали тем, что он уже приносил присягу во время своей предыдущей каденции, поэтому сейчас она необязательна.

Геннадий Кернес умер 17 декабря. Повторные выборы мэра пока не назначали, выполнять его обязанности будет секретарь горсовета Терехов.

31-го декабря секретарь горсовета Игорь Терехов, который сейчас исполняет обязанности мэра, направил в парламент обращение с просьбой назначить новые выборы мэра.