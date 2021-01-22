Резников: в законопроекте о госполитике переходного периода не будет понятия "коллаборант"

В МинВОТ считают, что люди на оккупированной территории в большинстве являются заложниками.

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что в проекте закона о государственной политике переходного периода отказались от использования понятия "коллаборант".

Об этом он рассказал журналистам, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы для решили отказаться от слова "коллаборант". Я сам сначала использовал его в своих публичных интервью и даже говорил, что мы должны принять законодательство о коллаборантах. Но когда мы начали изучать международный опыт, в том числе исторический, то мы увидели, что коллаборация имеет очень спорное значение и носит негативную коннотацию в отношении ко всем, и под коллаборацию могут попасть с большой вероятностью нормальные люди, заложники", - пояснил Резников.

По его мнению, это очень рискованная тема, поэтому в правительстве от такой терминологии решили отказаться.

"В своем большинстве люди на оккупированной территории - заложники, поэтому мы предлагаем ввести градацию сотрудничества с оккупационными режимами, чтобы была возможность четко различать", - добавил Резников.

Законопроектом предлагается определение терминологии, которая должна быть единой для всего законодательства. Это как новые, так и усовершенствованные термины: оккупационные силы и оккупационные службы РФ , политико-дипломатические и санкционные меры, территориальные общины на линии разграничения, временная оккупация, деоккупация, деоккупировать территории, реинтеграция деоккупированных территорий, прочный мир, территории приоритетного развития.

Сейчас министерство завершило разработку проекта закона о государственной политике переходного периода. Резников отметил что законопроект является рамочным, он устанавливает определенные политики и принципы и потребует принятия отдельных профильных законов, в частности - об амнистии, выборах, люстрации и конвалидации.

Напомним, в декабре прошлого года Резников также сообщал, что в законопроекте о государственной политике переходного периода будут учтены вопросы принудительной паспортизации жителей ОРДЛО.