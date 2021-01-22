США поздравили Украину с Днем Соборности и призвали РоSSию уважать ее суверенитет

"Мы с вами, народ Украины, в День Соборности Украины и каждый день".

?США поздравили Украину с Днем Соборности и призвали РоSSию уважать ее суверенитет
Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look

Соединенные Штаты Америки поздравили Украину с Днем Соборности и призывают РоSSийскую Федерацию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым и Донбасс, а также территориальные воды.

Об этом заявил в видеообращении и.о. заместителя главы миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон, сообщает пресс-служба посольства.

"Украинцы продолжают демонстрировать единство: своими неутомимыми усилиями по созданию свободной и демократической Украины, своей храброй реакцией на роSSийскую агрессию, своим твердым убеждением в необходимости осуществлять реформы, для того, чтобы Украина была богатой", - сказал Пеннингтон.

"Мы с вами, народ Украины, в День Соборности Украины и каждый день", - добавил он.

Напомним, 22 января 1919 года был провозглашен Акт Соединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. С 1999 года День Соборности официально отмечается в Украине 22 января.

Сегодня президент Владимир Зеленский поздравил украинцев и призвал "навсегда выучить уроки столетней давности и никогда не забывать, чтобы стать сильными - нужно быть едиными, а чтобы стать едиными - нужно быть сильными".

Также по случаю Дня Соборности в этом году впервые Киев и Симферополь соединит виртуальная цепь Соборности. Виртуальная цепочка пять раз пересечет Днепр: на мосту Патона, где традиционно создавали живую цепь единства киевляне, около Черкасс, Кременчуга, в Днепре и Запорожье.

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