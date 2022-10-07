Кулю в лоб чи скроню: як українці "привітали" Путіна з днем народження, добірка
Сьогодні, 7 жовтня, президент Росії Володимир Путін святкує ювілей - йому виповнюється 70 років. Українці бажають йому не дожити до наступного дня народження та ще багато "хорошого".
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Українці, які часто мають безліч різних думок з одного й того ж питання, цього разу демонструють завидну єдність – Путіну бажають "здохнути" і на тому світі відповісти за всі свої справи. Деякі бажають йому жити, скільки йому відведено, але в "психлікарні. Інші ж вигадують йому різні муки.
Дехто "вітає" Путіна у віршах.
Андрій Бутенко
В день народження сьогодні
Путін засмутився,
Зняв штани й на іскандера
Свого подивився!
Кожна відьма Українська
Свою справу знає,
Тому Вовкин іскандер
Більше не стріляє!
Я сьогодні путлера
Хочу привітати,
Щоб він здох у бункері
Хочу побажати!
Бо ж сьогодні він з ордою
Буде святкувати,
День народження своє
В кремлі відзначати!
Тож пораду московитами
Хочу гарну дати,
Путлера до іскандера
Треба прив'язати!
В дупу вставити шахіда
Двигун запустити,
Щоби міг дирчати гарно
Й пропеллер крутити!
Кнопку пуск нажати швидко
Рукой помахати,
Бо йому вже марсіан
Мабуть час звільняти!