Кулю в лоб чи скроню: як українці "привітали" Путіна з днем народження, добірка

Сьогодні, 7 жовтня, президент Росії Володимир Путін святкує ювілей - йому виповнюється 70 років. Українці бажають йому не дожити до наступного дня народження та ще багато "хорошого".

"Апостроф" зібрав "побажання" українців убивці та диктатору Володимиру Путіну, інформує Апостроф .

Українці, які часто мають безліч різних думок з одного й того ж питання, цього разу демонструють завидну єдність – Путіну бажають "здохнути" і на тому світі відповісти за всі свої справи. Деякі бажають йому жити, скільки йому відведено, але в "психлікарні. Інші ж вигадують йому різні муки.

Дехто "вітає" Путіна у віршах.

Андрій Бутенко

В день народження сьогодні

Путін засмутився,

Зняв штани й на іскандера

Свого подивився!

Кожна відьма Українська

Свою справу знає,

Тому Вовкин іскандер

Більше не стріляє!

Я сьогодні путлера

Хочу привітати,

Щоб він здох у бункері

Хочу побажати!

Бо ж сьогодні він з ордою

Буде святкувати,

День народження своє

В кремлі відзначати!

Тож пораду московитами

Хочу гарну дати,

Путлера до іскандера

Треба прив'язати!

В дупу вставити шахіда

Двигун запустити,

Щоби міг дирчати гарно

Й пропеллер крутити!

Кнопку пуск нажати швидко

Рукой помахати,

Бо йому вже марсіан

Мабуть час звільняти!