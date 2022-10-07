Кулю в лоб чи скроню: як українці "привітали" Путіна з днем народження, добірка

Сьогодні, 7 жовтня, президент Росії Володимир Путін святкує ювілей - йому виповнюється 70 років. Українці бажають йому не дожити до наступного дня народження та ще багато "хорошого".

"Апостроф" зібрав "побажання" українців убивці та диктатору Володимиру Путіну, інформує Апостроф.

Українці, які часто мають безліч різних думок з одного й того ж питання, цього разу демонструють завидну єдність – Путіну бажають "здохнути" і на тому світі відповісти за всі свої справи. Деякі бажають йому жити, скільки йому відведено, але в "психлікарні. Інші ж вигадують йому різні муки.

Дехто "вітає" Путіна у віршах.

Андрій Бутенко

В день народження сьогодні

Путін засмутився,

Зняв штани й на іскандера

Свого подивився!

Кожна відьма Українська

Свою справу знає,

Тому Вовкин іскандер

Більше не стріляє!

Я сьогодні путлера

Хочу привітати,

Щоб він здох у бункері

Хочу побажати!

Бо ж сьогодні він з ордою

Буде святкувати,

День народження своє

В кремлі відзначати!

Тож пораду московитами

Хочу гарну дати,

Путлера до іскандера

Треба прив'язати!

В дупу вставити шахіда

Двигун запустити,

Щоби міг дирчати гарно

Й пропеллер крутити!

Кнопку пуск нажати швидко

Рукой помахати,

Бо йому вже марсіан

Мабуть час звільняти!


Олена Руденко, Апостроф





Интересные новости
Війська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендуміВійська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендумі
Україна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – КулібаУкраїна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – Куліба
ЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищ
Вікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для УкраїниВікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для України
В Міноборони Литви вважають, що Маск попався на "ядерну вудочку" ПутінаВ Міноборони Литви вважають, що Маск попався на "ядерну вудочку" Путіна
Блок рекламы


Похожие новости
Як врятуватися під час атаки "шахідів": важливі поради для українцівЯк врятуватися під час атаки "шахідів": важливі поради для українців
У Генштабі не виключають, що РФ може збільшити інтенсивність ударів у день народження ПутінаУ Генштабі не виключають, що РФ може збільшити інтенсивність ударів у день народження Путіна
ФСБ не випускає із Росії українців з російськими паспортамиФСБ не випускає із Росії українців з російськими паспортами
The Economist: Через анексії Путіна ніхто тепер не знає, де кордони РосіїThe Economist: Через анексії Путіна ніхто тепер не знає, де кордони Росії
Росія депортувала понад 1 млн 600 тисяч українців — ЗеленськийРосія депортувала понад 1 млн 600 тисяч українців — Зеленський
Comedy Club - інструмент Путіна. Коля Сєрга розповів про гумористичні шоу в РосіїComedy Club - інструмент Путіна. Коля Сєрга розповів про гумористичні шоу в Росії
Росія затягує початок розгляду справи про геноцид щодо українцівРосія затягує початок розгляду справи про геноцид щодо українців
Зеленський офіційно визнав нікчемними укази Путіна про "незалежність" окупованих територій УкраїниЗеленський офіційно визнав нікчемними укази Путіна про "незалежність" окупованих територій України
Твіти Маска мобілізують прихильників РФ у світі, але це не врятує Путіна від поразки – експертТвіти Маска мобілізують прихильників РФ у світі, але це не врятує Путіна від поразки – експерт
В Міноборони Литви вважають, що Маск попався на "ядерну вудочку" ПутінаВ Міноборони Литви вважають, що Маск попався на "ядерну вудочку" Путіна
Последние новости
Подгружаем последние новости