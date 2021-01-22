Пресс-секретаря Навального арестовали на 9 суток

Соратники Навального собирают в Москве митинг в поддержку оппозиционера на 23 января.

Пресс-секретаря Навального арестовали на 9 суток
Фото: скрін відео

Пресс-секретаря роSSийского оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш в РоSSии арестовали на 9 суток.

Об этом Ярмыш написала в твиттере.

Пресс-секретарь Навального призвала россиян к участию в протестах 23 января.

"Арестовали на 9 суток. Ну, вы знаете, что делать. 23 января в 14.00, центральные улицы ваших городов", - написала она.

Ранее в Москве задержали сотрудника отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгия Албурова и юриста этого фонда Любовь Соболь.

Соратники Навального собирают в Москве митинг в поддержку оппозиционера на 23 января.

Навального 17 января задержали сразу после прилета из Германии, где он проходил многомесячное лечение после отравления "Новичком". Он провел ночь в полицейском участке, адвокатов к нему не пустили. Также задержали 68 человек, которые встречали оппозиционера и проводили мероприятия в его поддержку.

На следующий день политика арестовали на 30 суток по обвинению в нарушении правил отбывания условного наказания по делу "Ив Роше".

По данным Bloomberg, Навального могут посадить на 13,5 лет.

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