Украинская делегация на январской сессии ПАСЕ будет не в полном составе

В Страсбург, очевидно, не поедет Елизавета Ясько.

Украинская делегация на январской сессии ПАСЕ будет не в полном составе
Фото: facebook

Делегация Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы будет участвовать в январской сессии ассамблеи не в полном составе.

Как стало известно LB.ua, такое решение принято только что.

Зимняя сессия ПАСЕ пройдет в гибридном формате. Бюро ассамблеи приняло соответствующее решение 22 января. Часть национальных делегаций примет участие онлайн, некоторые делегации приезжают на сессию в Страсбург.

Еще в середине декабря представители всех фракций украинского парламента единогласно высказались, что надо ехать на январскую сессию в ПАСЕ.

11 января украинская делегация в ПАСЕ приняла решение прекратить полномочия Елизаветы Ясько в должности главы делегации. Новым ее руководителем стала народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева.

Причиной прекращения полномочий Ясько назвала разногласия с коллегами. Также депутат заявила о давлении со стороны Офиса президента.

Как сообщалось, украинская делегация проигнорировала осеннюю сессию ПАСЕ в 2019 году в знак протеста против возвращения РоSSии права голоса.

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