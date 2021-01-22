Украинская делегация на январской сессии ПАСЕ будет не в полном составе

В Страсбург, очевидно, не поедет Елизавета Ясько.

Делегация Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы будет участвовать в январской сессии ассамблеи не в полном составе.

Как стало известно LB.ua, такое решение принято только что.

Зимняя сессия ПАСЕ пройдет в гибридном формате. Бюро ассамблеи приняло соответствующее решение 22 января. Часть национальных делегаций примет участие онлайн, некоторые делегации приезжают на сессию в Страсбург.

Еще в середине декабря представители всех фракций украинского парламента единогласно высказались, что надо ехать на январскую сессию в ПАСЕ .

11 января украинская делегация в ПАСЕ приняла решение прекратить полномочия Елизаветы Ясько в должности главы делегации. Новым ее руководителем стала народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева.

Причиной прекращения полномочий Ясько назвала разногласия с коллегами. Также депутат заявила о давлении со стороны Офиса президента.