Степанов: локдаун себя оправдал

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что введение жестких карантинных ограничений в январе себя оправдало.

Об этом он сказал на брифинге в пятницу, 22 января.

"Вы видите, что у нас падает количество людей, заболевших ковидом. Мы достигли серьезной стабилизации. Мы считаем, что достигли главного эффекта от введения жесткого карантина - нам удалось на начальных стадиях сбить волну распространения ковида, которая потенциально могла начаться после новогодних праздников", - сказал министр.

Он посчитал, что без локдауна заболеваемость коронавирусом могла бы вырасти намного больше.

"Например, если 10 человек заболели во время новогодних праздников и каждый из них общается с 10 лицами, то потенциально они могут заразить 100 человек. А если мы вводим ограничения, которые влияют на контакты, количество заражений будет, условно говоря, не 100, а 50. Это уже серьезный результат", - сказал министр.

Степанов добавил, что уменьшилось и количество больных в больницах. По состоянию на утро пятницы - это меньше 19 тысяч человек, тогда как в начале декабря было около 29 тысяч.

"Чтобы оценить до конца, как именно повлияла это - жесткие карантинные меры, нужно подождать после завершения карантина определенный период времени", - сказал министр.

Локдаун, или карантин с жесткими ограничениями, как говорит Степанов, заканчивается в воскресенье. С понедельника вернется карантин "оранжевой зоны".