До сих пор не известно точное количество людей, которых из ОРДЛО передадут Киеву в одностороннем порядке, - Денисова

Также неясно, каким именно маршрутом их будут доставлять.

Незаконно заключенных украинцев, освобождение которых в одностороннем порядке анонсировали в ОРДЛО, могут доставить на неоккупированную территорию двумя маршрутами. Первый - через КПВВ "Майорское" в Донецкой области, второй - через Минск.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Сейчас действительно подтверждено два маршрута, по которым может произойти процесс передачи - через КПВВ «Майорское» и по маршруту Ростов-на-Дону-Минск-Киев. Однако количество граждан, которых планируют передать на подконтрольную Украине территорию, постоянно меняется", - отметила она.

Нынешнее местонахождение украинцев неизвестно.

16 января в ОРДЛО анонсировали одностороннюю передачу Украине пленных в обход Трехсторонней контактной группы. 20 января Людмила Денисова сообщила, что с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную Украине территорию в ближайшее время будут переданы девять человек, которые незаконно удерживаются боевиками. Впоследствии сообщалось, что вернут только четырех человек.