Министр Чернышов сообщил, что неизвестные звонят от его имени и просят деньги

Он призвал граждан не поддаваться на провокации.

?Министр Чернышов сообщил, что неизвестные звонят от его имени и просят деньги
Фото: Макс Требухов

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов предупредил, что от его имени неизвестные звонят в различные учреждения с просьбой перечислить средства или сделать некоторые кадровые перестановки.

Об этом Чернышев написал в фейсбуке.

"В последнее время, якобы от моего имени или по моему поручению, руководителям предприятий министерства начали поступать звонки с просьбой перечислить средства на какие-то счета или сделать другие, мягко говоря, странные вещи, в том числе - кадрового характера. Другие же получили анонимные письма с откровенно лживой информацией лично обо мне, чтобы нанести репутационный удар", - сообщил министр.

Он призвал не поддаваться на провокации, не верить мошенникам и не делать того, что они просят.

"Как говорится, если вы решили ликвидировать одну из крупнейших коррупционных кормушек в стране или заняться региональным развитием без конвертов и не уверены в правильности выбранного пути, обратите внимание на качество и уровень аргументов ваших «оппонентов». Если они уже просто не способны к профессиональной дискуссии и прибегают к грязным методам дискредитации, то можно быть уверенным, что мы действуем правильно и ни в коем случае нельзя останавливаться. А деятельностью «оппонентов» уже занимаются соответствующие органы", - добавил Чернышов.

Напомним, ранее о подобной ситуации сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он предупредил, что мошенники звонили якобы от его имени и требовали перевести на их счет значительную сумму средств "на помощь". Неизвестные представлялись Ляшко и говорили, что попали в затруднительное положение и срочно нуждаются в финансовой поддержке.

12 января сообщалось, что мошенники начали распространять фейковый номер министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

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