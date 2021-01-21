Зеленский посмотрел инаугурацию Байдена и пригласил его в Киев
Президент Украины уверен, что отношения с США улучшатся.
Президент Украины Владимир Зеленский наблюдал за инаугурацией 46-го президента США Джозефа Байдена.
Об этом он написал в своем Twitter.
Зеленский опубликовал фото, на котором он вместе с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.
"Буду рад пригласить Джо Байдена в хорошо знакомый ему Киев. Я уверен, что отношения между нашими странами улучшатся", - написал президент Украины.
Учитывая то, что в США до сих пор сложная пандемическая ситуация, связанная с COVID-19, все страны на инаугурации были представлены на уровне послов, которые уже находятся в Вашингтоне. Украину представлял посол Владимир Ельченко.
Напомним, 7 ноября Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах президента США. Он отметил, что Украина и США всегда сотрудничали в сфере безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией. А дружба между странами становится только крепче. Зеленский также считает, что Байден как президент США может существенно усилить "нормандский процесс".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал Байдена "первым президентом США, которому не нужно объяснять, что такое Украина".