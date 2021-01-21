Зеленский посмотрел инаугурацию Байдена и пригласил его в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский наблюдал за инаугурацией 46-го президента США Джозефа Байдена.

Об этом он написал в своем Twitter .

Зеленский опубликовал фото, на котором он вместе с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.

"Буду рад пригласить Джо Байдена в хорошо знакомый ему Киев . Я уверен, что отношения между нашими странами улучшатся", - написал президент Украины.

Учитывая то, что в США до сих пор сложная пандемическая ситуация, связанная с COVID-19, все страны на инаугурации были представлены на уровне послов, которые уже находятся в Вашингтоне. Украину представлял посол Владимир Ельченко.

Напомним, 7 ноября Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах президента США . Он отметил, что Украина и США всегда сотрудничали в сфере безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией. А дружба между странами становится только крепче. Зеленский также считает, что Байден как президент США может существенно усилить "нормандский процесс".