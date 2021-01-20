Тупицкий попросил Венедиктову еще раз вручить ему подозрение и повлиять на Зеленского

Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий написал письмо генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с просьбой еще раз вручить ему подозрение и повлиять на президента Владимира Зеленского. Он считает, что тот должен отменить указ о его отстранении от должности.

В этом письме Тупицкий настаивает, что не является подозреваемым, и Зеленского ввели в заблуждение.

Глава КСУ пишет, что получил повестку о вызове в Офис генпрокурора только утром 28 декабря (то есть в тот же день, когда ему было объявлено подозрение), хотя по закону ему должны были сообщить не позднее, чем за три дня.

"Однако исполняющий обязанности Генерального прокурора Р.М. Говда проигнорировал как мое устное (по телефону) сообщение и письменное ходатайство о невозможности явиться к нему в определенную в повестке дату и время в связи с его несвоевременным получением, так и мою просьбу перенести ввиду указанных обстоятельств вручение сообщения мне о подозрении на следующий день - 29 декабря", - сказано в письме.

Поэтому, настаивает Тупицкий, сообщение о подозрении 28 декабря не состоялось.

"Это означает, что [...] у Генерального прокурора или лица, осуществляющего его полномочия, [не было] даже формального повода для внесения Президенту Украины ходатайства об отстранении меня от должности судьи Конституционного Суда", - пишет глава КСУ.

На следующий день, 29 декабря, Тупицкому прислали сообщение о подозрении по месту работы, но он отказывается признавать его правомерность "без вручения лично уведомления о подозрении в установленном законом порядке".

Тупицкий настаивает, что ему до сих пор не сообщено о подозрении в уголовном производстве.

Поэтому он просит Венедиктову организовать сообщение о подозрении еще один раз и обратиться к президенту Владимиру Зеленскому об отмене указа об отстранении, который выдали 29 декабря на основании ходатайства и.о. генпрокурора Романа Говды.

Напомним, что подозрение Тупицкому касается завладения активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод".

Согласно материалам дела, бывший глава Высшего хозяйственного суда Украины Татьков подозревается в том, что в период августа - октября 2008 года, занимая должность главы Донецкого апелляционного хозяйственного суда, из корыстных побуждений оказал содействие в вынесении судьей хозяйственного суда Донецкой области заведомо неправосудного решения от 09.10. 2008 в хозяйственном деле № 8/170пн.

Также Татьков в период сентября 2009 года по 3 декабря 2010 в Донецке по предварительному сговору с группой лиц завладел имущественными активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод", владельцем которых 03.12.2010 года стало предприятие ООО "Эксимпром", общей стоимостью более 40 млн. грн.

Подозрение выписали после того, как журналисты "Схем" опубликовали записи прослушивания Тупицкого. Судью "записывали" в октябре 2018 года в рамках уголовного дела об экс-главе Высшего хозяйственного суда Викторе Татькове, который находится в розыске.

Тупицкий, который на тот момент был заместителем главы КСУ, позвал на встречу в кафе своего знакомого, донецкого бизнесмена Владислава Дрегера, который тогда уже сотрудничал с правоохранителями и осуществил запись этого разговора.

Как следует из записи, Тупицкий пытался убедить Дрегера не свидетельствовать правоохранителям о его роли в событиях вокруг "Зуевского энергомеханического завода" (г. Зугрэс), в завладении которым сейчас подозревается Татьков.

В конце декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца.

В КСУ заявили, что Зеленский вышел за пределы своих полномочий, призывали отменить указ и пригрозили президенту уголовной ответственностью. В Офисе генпрокурора утверждают, что отстранение Тупицкого является законным.