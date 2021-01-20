В роSSийской "Лиге смеха" примут участие команды из "ДНР" и оккупированного Крыма

На кастинг нового проекта СТС зарегистрировались пять команд из материковой части Украины.

В роSSийской "Лиге смеха" примут участие команды из "ДНР" и оккупированного Крыма
Фото: 1 + 1

В кастинге роSSийской версии проекта студии "Квартал 95" "Лига смеха", запускаемой телеканалом СТС, примут участие команды, которые позиционируют себя как представители "ДНР", а также команды из оккупированного Крыма. Кроме того, участниками станут команды из Одессы, Харькова и Запорожья.

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Международного союза КВН.

В списке команд-участниц кастинга, который состоится 25-27 января в московском Доме КВН - коллективы "Дуэт имени нет" и "Все Пуteam", указанные как жители Донецка из "Донецкой народной республики".

Кроме того, на кастинг нового проекта СТС зарегистрировались пять команд из материковой части Украины: "МУА", Сборная медиков (Одесса), сборная Одессы, "Падик 19" (Запорожье), "Подруги твоего парня" (Харьков), а также две из оккупированного Россией Крыма - B.A.N.G. (Керчь) и Ельвад Вагнер (Симферополь).

Прием заявок на кастинг продолжается.

Ранее стало известно, что роSSийский канал СТС купил франшизу на съемки юмористической программы "Лига смеха", которую до победы на президентских выборах 2019 года вел Владимир Зеленский, и до сих пор владеет правами на соответствующую торговую марку. Франшизу канал купил у шведского дистрибьютора Eccho Rights, с которым "Студия Квартал 95" сотрудничает с 2012 года.

На запрос Радио Свобода "Студия Квартал 95" сообщила, что условия продажи формата являются коммерческой тайной и не могут разглашаться. По оценкам медиаэксперта Андрея Соломахи, стоимость продажи формата ТВ-шоу федеральному роSSийскому телеканалу может стартовать от 500 тысяч долларов, в зависимости от достигнутых договоренностей, сообщает "Следствие-Инфо".

Стоит добавить, что канал СТС с мая 2020 года приобщен к санкционному списку СНБО Украины.

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