Зеленский назначил стипендии более чем 180 деятелям искусств

Указ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Зеленский назначил стипендии более чем 180 деятелям искусств
Фото: facebook/Офіс Президента України

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении президентских стипендий молодым писателям и художникам в сфере музыкального, театрального, изобразительного, хореографического, эстрадно-циркового искусства и киноискусства.

Соответствующий указ №21/2021 обнародован на сайте главы государства.

"Согласно документу, стипендии Главы государства были назначены 22 писателям, 89 деятелям в сфере музыкального искусства, 28 деятелям в области театрального искусства, 25 деятелям в сфере изобразительного искусства, 10 деятелям в сфере хореографического искусства, 14 деятелям эстрадно-циркового искусства и шести кинохудожникам", - говорится в сообщении.

Указ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Напомним, в апреле прошлого года Зеленский назначил президентские стипендии выдающимся, молодым и перспективным спортсменам Украины по олимпийским видам спорта, а также их тренерам.

4 сентября Кабмин решил назначить пожизненную стипендию отцу Зеленского, но отозвал проект постановления.

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