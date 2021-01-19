Кличко призвал президента не допустить прекращения подачи тепла из-за роста цены на газ
По мнению мэра Киева, увеличение стоимости природного газа для предприятий теплоснабжения ухудшит их способность его оплачивать.
Глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко требует от Президента не допустить прекращения теплоснабжения населению и объектам соцсферы из-за роста цены газа. Об этом сообщает официальный сайт АГУ.
В сообщении отмечается, что Кличко призвал Президента Украины вмешаться в ситуацию со стоимостью газа для ТКЭ, чтобы не допустить кризиса в системе теплообеспечения населения и социальных объектов.
«Увеличение стоимости природного газа для предприятий теплоснабжения ухудшит их способность его оплачивать. А недостижение предприятиями ТКЭ уровня расчетов в 90 процентов приведет к прекращению газоснабжения со стороны НАК «Нафтогаз Украины». Такая ситуация грозит прекращением услуг по теплоснабжению в населенных пунктах Украины населению и объектам социальной сферы. Кроме того, значительный рост стоимости коммунальных услуг приведет к существенному увеличению расходов из государственного бюджета на выплату льгот и субсидий, рост задолженности населения за коммунальные услуги, а также к социального недовольства в обществе», - отмечается в обращении.
В АГУ напоминают, что 18 января 2021 года Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании установил граничную цену на природный газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн/куб. м и стоимость услуги на распределение природного газа не более 1,79 грн/куб. м.
«Приняв такое решение, правительство разделило граждан Украины на две категории: тех, кто использует природный газ для собственных нужд, в том числе индивидуального отопления, и тех, кто пользуется централизованным теплоснабжением, в стоимость которого учитывается рыночная цена на природный газ», - отмечает в обращении Виталий Кличко.
В декабре 2020 года газ стоил предприятиям ТКЭ 6103,1 грн/тыс куб. м, но в тарифе на тепло для населения учитывается стоимость природного газа 4048,5 грн /тыс. куб. м. Также постоянно растет стоимость услуги по распределению природного газа. Такой рост газа подталкивает производителей тепла повышать цены, но пересмотр тарифов на тепло приведет к их росту почти в полтора раза.
В Ассоциации напомнили, что еще 28 декабря 2020 года обращались к премьер-министру Украины Шмыгалю с просьбой не допустить роста стоимости природного газа для предприятий теплокоммунэнерго.
«К сожалению, правительство не услышало аргументов и фактически перевело решение проблемы на органы местного самоуправления, то есть на бюджеты территориальных общин. Но на местном уровне такие проблемы решить невозможно из-за отсутствия механизма и средств. Ведь на конец 2020 года задолженность предприятий теплоснабжения за потребленный природный газ уже составила 43,7 млрд грн, что почти на 9 млрд грн больше, чем на начало отопительного сезона», - подчеркнул Кличко.