Кличко призвал президента не допустить прекращения подачи тепла из-за роста цены на газ

По мнению мэра Киева, увеличение стоимости природного газа для предприятий теплоснабжения ухудшит их способность его оплачивать.

Кличко призвал президента не допустить прекращения подачи тепла из-за роста цены на газ
Фото: facebook/Кличко - мер

Глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко требует от Президента не допустить прекращения теплоснабжения населению и объектам соцсферы из-за роста цены газа. Об этом сообщает официальный сайт АГУ.

В сообщении отмечается, что Кличко призвал Президента Украины вмешаться в ситуацию со стоимостью газа для ТКЭ, чтобы не допустить кризиса в системе теплообеспечения населения и социальных объектов.

«Увеличение стоимости природного газа для предприятий теплоснабжения ухудшит их способность его оплачивать. А недостижение предприятиями ТКЭ уровня расчетов в 90 процентов приведет к прекращению газоснабжения со стороны НАК «Нафтогаз Украины». Такая ситуация грозит прекращением услуг по теплоснабжению в населенных пунктах Украины населению и объектам социальной сферы. Кроме того, значительный рост стоимости коммунальных услуг приведет к существенному увеличению расходов из государственного бюджета на выплату льгот и субсидий, рост задолженности населения за коммунальные услуги, а также к социального недовольства в обществе», - отмечается в обращении.

В АГУ напоминают, что 18 января 2021 года Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании установил граничную цену на природный газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн/куб. м и стоимость услуги на распределение природного газа не более 1,79 грн/куб. м.

«Приняв такое решение, правительство разделило граждан Украины на две категории: тех, кто использует природный газ для собственных нужд, в том числе индивидуального отопления, и тех, кто пользуется централизованным теплоснабжением, в стоимость которого учитывается рыночная цена на природный газ», - отмечает в обращении Виталий Кличко.

В декабре 2020 года газ стоил предприятиям ТКЭ 6103,1 грн/тыс куб. м, но в тарифе на тепло для населения учитывается стоимость природного газа 4048,5 грн /тыс. куб. м. Также постоянно растет стоимость услуги по распределению природного газа. Такой рост газа подталкивает производителей тепла повышать цены, но пересмотр тарифов на тепло приведет к их росту почти в полтора раза.

В Ассоциации напомнили, что еще 28 декабря 2020 года обращались к премьер-министру Украины Шмыгалю с просьбой не допустить роста стоимости природного газа для предприятий теплокоммунэнерго.

«К сожалению, правительство не услышало аргументов и фактически перевело решение проблемы на органы местного самоуправления, то есть на бюджеты территориальных общин. Но на местном уровне такие проблемы решить невозможно из-за отсутствия механизма и средств. Ведь на конец 2020 года задолженность предприятий теплоснабжения за потребленный природный газ уже составила 43,7 млрд грн, что почти на 9 млрд грн больше, чем на начало отопительного сезона», - подчеркнул Кличко.

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