Кабмин отказался устанавливать предельную цену газа для ТКЭ

По информации LB, внесение такой нормы в документ поддерживал премьер-министр Денис Шмыгаль, но против выступал и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

Кабмин отказался устанавливать предельную цену газа для ТКЭ
Фото: glavred.info

Кабинет министров Украины не внес предприятия теплокоммунэнерго в постановление о введении предельной цены газа, принятой на заседании 18 января.

Об этом LB.ua сообщил источник, знакомый с утвержденной версией соответствующего постановления.

"Изменение по ПСО, которым действие цены 6,99 грн/куб распространяется и на ТКЭ, не вошло в финальный документ", - сказал собеседник.

Газ ТКЭ по спецобязательствам до мая продает НАК "Нафтогаз Украины". В феврале его цена возрастет и будет явно выше 6,99 грн за м куб. (окончательная цена будет известна 22 января).

Повышение цены газа для ТКЭ может привести к росту тарифов на тепло и горячую воду - об этом говорится в статье LB.ua "Нова ціна газу - плюси, мінуси і ризик для транзиту".

По информации LB, внесение такой нормы в документ поддерживал премьер-министр Денис Шмыгаль, но против выступал и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 18 января до конца карантина или отопительного сезона 31 марта утвердил предельную цену на газ на уровне 6,99 гривен за кубометр. Также снизят абонплату за газ. Решение о снижении абонплаты Кабмин ожидает от НКРЕКП.

Ранее сообщалось, что сниженные тарифы на газ должны заработать с 1 февраля.

Предполагалось, что предельная цена будет действовать для поставщиков газа бытовым потребителям и поставщиков "последней надежды". Именно такая стоимость была предложена правительством как минимальная на украинской бирже, которая была в январе. Некоторые облгазы использовали монопольное положение на рынке и продавали один кубометр за 10 гривен.

Правительство обязало всех поставщиков газа предоставлять украинцам возможность заключать годовой договор по фиксированной цене и четко прогнозировать цены в платежках.

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