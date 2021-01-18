Выборы городского головы в Борисполе выиграл Владимир Борисенко, - ЧЕСНО

Депутат от "Слуги народа" набрал 20%, нардеп Анна Скороход - 7%.

Выборы городского головы в Борисполе выиграл Владимир Борисенко, - ЧЕСНО
Владимир Борисенко

На повторных выборах городского головы Борисполя, которые состоялись накануне, победил Владимир Борисенко (представитель "Европейской солидарности"). За него отдали голоса более 28% избирателей.

Об этом по данным ТИК сообщает движение ЧЕСНО.

"По результатам подсчета голосов в Борисполе представитель ЕС и депутат горсовета Владимир Борисенко набрал 28,41%. Его ближайший конкурент - действующий секретарь Броварского горсовета Владислав Байчас, депутат от "слуг народа", который баллотировался как самовыдвиженец, занял второе место и набрал 20,61%", - говорится в сообщении.

Народный депутат Анна Скороход, которая прошла в парламент от "Слуги народа" и впоследствии стала внефракционной, набрала менее 7% голосов в Борисполе.

Фото: ЧЕСНО

Напомним, 17 января повторное голосование на выборах городского головы прошло в Борисполе, Броварах (Киевская область) и Новгород-Северском (Черниговская область).

В Борисполе назначили повторные выборы в связи со смертью Анатолия Федорчука, который получил наибольшую поддержку на выборах 25 октября 2020 года.

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