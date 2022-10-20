Лише десята частина справ зрадників дійшла до суду – Чесно

За цей рік прокуратура відкрила понад 4500 кримінальних справ проти зрадників та колаборантів, та лише десята частина цих проваджень передані до судів. Про це повідомляє рух «Чесно» з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

«За 2022 рік Офіс Генпрокурора відкрив понад 4500 проваджень за статтями «державна зрада» та «колабораційна діяльність». Водночас лише близько 11% справ передано до суду», - зазначають у громадській організації.

Пік справ про державну зраду прийшовся на перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну — березень та квітень. Всього з січня по вересень 2022 року було відкрито 1832 справи, з них передано до суду трохи більше 10% - 193 справи.

Щодо колабораційної діяльності, то таких відкрито 2757 справ, 316 з яких передано до суду.

В той же час «ЧЕСНО» не отримав даних щодо кількості справ, розглянутих у судах.

«За інформацією Державної судової адміністрації України статистичні дані будуть лише за підсумками року», - додали в громадській організації.

Рух «ЧЕСНО» зі свого боку веде реєстр державних зрадників.

«Важливо не просто зберегти ці прізвища для політичної пам’яті, а й відстежувати судові процеси. Винні мають бути покарані. Після перемоги маємо зробити все, щоб держзрадники й колаборанти не отримали представницькі мандати у місцевих радах, Верховній Раді чи державні посади. Ми бачимо, що піки реєстрації проваджень припали на 2014 та 2022 роки — це початок тимчасової окупації українського Криму та початок повномасштабної війни на території України. Разом з тим ми бачимо, що до суду доходить не так багато справ», — зазначає Віта Думанська, лідерка Руху «ЧЕСНО».