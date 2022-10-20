Лише десята частина справ зрадників дійшла до суду – Чесно
За рік Офіс Генпрокурора відкрив понад 4500 проваджень
За цей рік прокуратура відкрила понад 4500 кримінальних справ проти зрадників та колаборантів, та лише десята частина цих проваджень передані до судів. Про це повідомляє рух «Чесно» з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
«За 2022 рік Офіс Генпрокурора відкрив понад 4500 проваджень за статтями «державна зрада» та «колабораційна діяльність». Водночас лише близько 11% справ передано до суду», -
Пік справ про державну зраду прийшовся на перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну — березень та квітень. Всього з січня по вересень 2022 року було відкрито 1832 справи, з них передано до суду трохи більше 10% - 193 справи.
Щодо колабораційної діяльності, то таких відкрито 2757 справ, 316 з яких передано до суду.
В той же час «ЧЕСНО» не отримав даних щодо кількості справ, розглянутих у судах.
«За інформацією Державної судової адміністрації України статистичні дані будуть лише за підсумками року», - додали в громадській організації.
Рух «ЧЕСНО» зі свого боку веде реєстр державних зрадників.
«Важливо не просто зберегти ці прізвища для політичної пам’яті, а й відстежувати судові процеси. Винні мають бути покарані. Після перемоги маємо зробити все, щоб держзрадники й колаборанти не отримали представницькі мандати у місцевих радах, Верховній Раді чи державні посади. Ми бачимо, що піки реєстрації проваджень припали на 2014 та 2022 роки — це початок тимчасової окупації українського Криму та початок повномасштабної війни на території України. Разом з тим ми бачимо, що до суду доходить не так багато справ», — зазначає Віта Думанська, лідерка Руху «ЧЕСНО».