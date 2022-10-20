Лише десята частина справ зрадників дійшла до суду – Чесно

За рік Офіс Генпрокурора відкрив понад 4500 проваджень

Лише десята частина справ зрадників дійшла до суду – Чесно
Справи зрадників дуже повільно доходять до суду
© Pixabay

За цей рік прокуратура відкрила понад 4500 кримінальних справ проти зрадників та колаборантів, та лише десята частина цих проваджень передані до судів. Про це повідомляє рух «Чесно» з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

«За 2022 рік Офіс Генпрокурора відкрив понад 4500 проваджень за статтями «державна зрада» та «колабораційна діяльність». Водночас лише близько 11% справ передано до суду», - зазначають у громадській організації.

Пік справ про державну зраду прийшовся на перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну — березень та квітень. Всього з січня по вересень 2022 року було відкрито 1832 справи, з них передано до суду трохи більше 10% - 193 справи.

Щодо колабораційної діяльності, то таких відкрито 2757 справ, 316 з яких передано до суду.

В той же час «ЧЕСНО» не отримав даних щодо кількості справ, розглянутих у судах.

«За інформацією Державної судової адміністрації України статистичні дані будуть лише за підсумками року», - додали в громадській організації.

Рух «ЧЕСНО» зі свого боку веде реєстр державних зрадників.

«Важливо не просто зберегти ці прізвища для політичної пам’яті, а й відстежувати судові процеси. Винні мають бути покарані. Після перемоги маємо зробити все, щоб держзрадники й колаборанти не отримали представницькі мандати у місцевих радах, Верховній Раді чи державні посади. Ми бачимо, що піки реєстрації проваджень припали на 2014 та 2022 роки — це початок тимчасової окупації українського Криму та початок повномасштабної війни на території України. Разом з тим ми бачимо, що до суду доходить не так багато справ», — зазначає Віта Думанська, лідерка Руху «ЧЕСНО».


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
В окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – ГенштабВ окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – Генштаб
Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"
Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненимиСаудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненими
Гроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕСГроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕС
Заміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідкаЗаміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Лише 4 країни прямо підтримують росію та, відповідно, війну росії проти України, - Володимир ФесенкоЛише 4 країни прямо підтримують росію та, відповідно, війну росії проти України, - Володимир Фесенко
"Це лише продовжить війну": в Ердогана зробили нову заяву про переговори Зеленського з путіним"Це лише продовжить війну": в Ердогана зробили нову заяву про переговори Зеленського з путіним
У Лимані ексгумували тіла вбитих дітей - наймолодшій був лише рік: фотоУ Лимані ексгумували тіла вбитих дітей - наймолодшій був лише рік: фото
Обстріл українських електростанцій, чого насправді добивається Кремль: "Вони не розуміють..."Обстріл українських електростанцій, чого насправді добивається Кремль: "Вони не розуміють..."
Насірову оголосили підозру в ще одній масштабній справі: махінаціях із відшкодуванням ПДВ для агрохолдингуНасірову оголосили підозру в ще одній масштабній справі: махінаціях із відшкодуванням ПДВ для агрохолдингу
Атаки дронами-камікадзе: в МЗС зробили заяву про співучасть Ірану, відповідатиме не лише росіяАтаки дронами-камікадзе: в МЗС зробили заяву про співучасть Ірану, відповідатиме не лише росія
Євросоюз створив тренувальну місію для України: лише одна країна не підтримала рішенняЄвросоюз створив тренувальну місію для України: лише одна країна не підтримала рішення
Частина переселенців вже не планують повертатись додому — опитуванняЧастина переселенців вже не планують повертатись додому — опитування
"Жаба і гадюка у справі": міноборони росії влаштувало полювання на своїх же пропагандистів, відома причина"Жаба і гадюка у справі": міноборони росії влаштувало полювання на своїх же пропагандистів, відома причина
The Guardian: Чи Лукашенко справді втягне Білорусь у війну, в якій Росія вже програє?The Guardian: Чи Лукашенко справді втягне Білорусь у війну, в якій Росія вже програє?
Последние новости
Подгружаем последние новости