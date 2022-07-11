Арестович зізнався, де заробляє гроші, і це не Офіс президента: "Я чесно..."

Олексій Арестович зізнався, що робота в Офісі президента не дає йому заробітку.

Про це радник голови ОП розповів в інтерв'ю Валерії Коломієць на YouTube-каналі.

За словами Арестовича, в уряді він виступає у ролі позаштатного радника.

«Я не в штаті, на громадських засадах, доброволець та активіст», - заявив експерт.

Відповідаючи на запитання про те, що приносить йому дохід, Арестович пояснив, що в нього є власна авторська школа.

«Все максимально чесно, наскільки це може бути. Я не маю роботодавця, я сам собі. Самозайняте обличчя. Я чесно викладаю людям із 32 країн», - розповів Арестович.

Він уточнив, що завдяки тому, що у його школі займаються люди з багатьох країн, через війну його доходи не впали. При цьому сам радник голови ОП повернувся до викладання лише два тижні тому, коли в нього з'явився час. До цього люди купували відео, записані раніше.

Арестович також розповів, що більшу частину своїх грошей витрачає не сам: вони йдуть здебільшого на утримання сім'ї – трьох дітей та батьків.

«Я десь п'ять сімей на собі тримаю, раздаючи праворуч і ліворуч. На себе я майже не витрачаю, мене годують, що ще потрібне», - уточнив Арестович.