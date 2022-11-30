Серед держзрадників в Україні найбільше політиків та суддів — Чесно

У реєстрі зрадників України, який веде рух Чесно, уже налічується 1000 осіб. При цьому майже половина з них, а саме 467, це політики.

Як порахували у «Чесно», серед політиків-зрадників майже половина — представники “Партії регіонів”, а також представники ОПЗЖ та Опоблоку — 60 та 39 депутатів відповідно.

Другою за чисельністю категорією зрадників є судді. В тому числі до реєстру внесені і ті, які пішли на співпрацю з окупантами з 2014 року, і ті, хто шкодить суверенітету і територіальній цілісності держави під час повномасштабного наступу Росії на Україну.

Правоохоронців внесено до списку 160, але активісти руху зазначають, що насправді їх суттєво більше, оскільки багато справ щодо цієї когорти зрадників залишаються закритими.

Медійників у реєстрі — 99 осіб. Це журналісти проросійських каналів, редактори газет, проросійські блогери та псевдополітологи.