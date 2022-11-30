Серед держзрадників в Україні найбільше політиків та суддів — Чесно
Також нещодавно до списку додали категорію «священники», інформує
У
Як
Другою за чисельністю категорією зрадників є судді. В тому числі до реєстру внесені і ті, які пішли на співпрацю з окупантами з 2014 року, і ті, хто шкодить суверенітету і територіальній цілісності держави під час повномасштабного наступу Росії на Україну.
Правоохоронців внесено до списку 160, але активісти руху зазначають, що насправді їх суттєво більше, оскільки багато справ щодо цієї когорти зрадників залишаються закритими.
Медійників у реєстрі — 99 осіб. Це журналісти проросійських каналів, редактори газет, проросійські блогери та псевдополітологи.
Також серед держзрадників є і священники. Особливо актуально це стало на фоні низки проведених слідчих дій СБУ щодо діяльності Української православної церкви Московського патріархату та виявлення зв’язку її служителів із Росією.