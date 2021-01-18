В Украине локдаун должен прекратиться после 24 января

В Украине не будут продолжать жесткий карантин. С 25 января страна должна вернуться к «оранжевому» уровню карантина. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью «Украине 24».

В Украине локдаун должен прекратиться после 24 января
Фото: news.dtkt.ua

Подробности

По словам премьера, усиленные ограничения вводили, чтобы уменьшить рост заболеваемости covid после новогодних праздников.

«С 25-го мы перейдем, вероятно, в оранжевую зону, которая действовала до введения этих правил. На самом деле мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией, началось небольшое увеличение (заболеваемости — Ред.). Мы ожидаем более значительного роста после новогодних праздников, но медицинская система готова», — сказал Шмыгаль.

О том, что локдаун не планируют продолжать, заявлял в интервью Интерфакс-Украина и главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, Минздрав планирует, что Украина с 25 января перейдет на адаптивный карантин, который будет применяться там, где фиксируют локальные вспышки заболеваемости.

В то же время Ляшко не исключает, что может произойти такая ситуация, что усиление в стране будут вновь необходимы.

Ранее

С 8 января в Украине начал действовать жесткий карантин, который продлится 17 дней — до 24 января 2021 включительно.

Во время январского локдауна в магазинах можно приобрести пищевые продукты (там, где под них отведено не менее 60% площади), лекарства, изделия медицинского назначения, средства гигиены и связи, ветеринарные препараты, корма, семена и средства защиты растений, а также бытовую химию и печатную прессу.

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