В Украине локдаун должен прекратиться после 24 января
В Украине не будут продолжать жесткий карантин. С 25 января страна должна вернуться к «оранжевому» уровню карантина. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью «Украине 24».
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По словам премьера, усиленные ограничения вводили, чтобы уменьшить рост заболеваемости covid после новогодних праздников.
«С 25-го мы перейдем, вероятно, в оранжевую зону, которая действовала до введения этих правил. На самом деле мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией, началось небольшое увеличение (заболеваемости — Ред.). Мы ожидаем более значительного роста после новогодних праздников, но медицинская система готова», — сказал Шмыгаль.
О том, что локдаун не планируют продолжать,
В то же время Ляшко не исключает, что может произойти такая ситуация, что усиление в стране будут вновь необходимы.
Ранее
С 8 января в Украине начал действовать жесткий карантин, который продлится 17 дней — до 24 января 2021 включительно.
Во время январского локдауна в магазинах можно приобрести пищевые продукты (там, где под них отведено не менее 60% площади), лекарства, изделия медицинского назначения, средства гигиены и связи, ветеринарные препараты, корма, семена и средства защиты растений, а также бытовую химию и печатную прессу.